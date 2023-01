The Seven Deadly Sins: l’anime sarà sviluppato da un altro studio di animazione?

The Seven Deadly Sins è uno dei manga shonen più seguiti in Italia, che si è concluso quasi tre anni fa. Nonostante il manga sia terminato, il sipario sulla serie scritta e disegnata da Nakaba Suzuki non è ancora calato. Infatti stiamo facendo riferimento a Four Knights of Apocalypse, il sequel del primo manga, che presto riceverà un adattamento animato, annunciato il 10 maggio 2022.

Oggi abbiamo il piacere di riportare un aggiornamento legato proprio all’adattamento animato, in quanto pare che la serie sarà gestita da uno studio di animazione diverso.

Questo importante aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider SugoiLITE. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

TV Anime "The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse" – Animation Studio: Telecom Animation Film; Shou Komura cast as main character Percival. pic.twitter.com/64x4rbuiA9 — Sugoi LITE (@SugoiLITE) January 21, 2023

Al momento non c’è ancora nulla di ufficiale ma sembra che le voci siano molto attendibili. Pare che la serie anime di Suzuki sarà sviluppata dallo studio di animazione Telecom Animation Film.

Naturalmente, si tratterebbe di un cambiamento inaspettato. The Seven Deadly Sins ha avuto momenti duri proprio a causa degli studi di animazione. La serie è stata sviluppata all’inizio da A-1 Pictures e le sue prime due stagioni erano il risultato di una gestione magnifica e di qualità ottimale. Tuttavia in seguito tutte le certezze sono calate.

Successivamente Studio Deen ha sostituito A-1 Pictures nelle stagioni a seguire e non hanno di certo suscitato entusiasmo tra gli appassionati. Infatti l’opinione comune giudica l’anime privo di un’animazione accattivante.

Dopo la terza stagione, un altro studio, Marvel Jack e Alfred Imageworks, si sono occupati della serie.

Four Knights of Apocalypse ruota attorno alle vicende dei quattro Cavalieri dell’Apocalisse. Questi sono i protagonisti della serie e un ordine di Cavalieri Sacri descritto come possessore di poteri unici.

I Cavalieri, profetizzati da Re Arthur Pendragon come portatori di distruzione nel mondo, sono Percival, Lancelot, Tristan Liones e Gawain. Loro quattro hanno giurato fedeltà al Re e sono in fermento per scongiurare il disastro. Le conseguenze raggiungono i confini più remoti del paese e sconvolgono il destino di un ragazzo, che compirà il suo primo passo seguendo il proprio cuore.

Fonte – Comicbook