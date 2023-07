Tra le uscite manga Star Comics del 5 luglio 2023 si segnalano The Two Lions, la nuova opera di Nagisa Furuya, e il nuovo fantasy di Rei Toma The King’s Beast. Inoltre arriva il secondo volume di Ranking of Kings, manga di cui è stato da poco annunciato il primo lungometraggio animato, e si chiude Seiri-Chan, il manga in quattro volumi che racconta con ironia e delicatezza il ciclo mestruale.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 5 luglio 2023, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 5 luglio 2023

A COUPLE OF CUCKOOS n. 4

FAN n.285

di Miki Yoshikawa

€ 5,90

LA SCOPPIETTANTE COMMEDIA ROMANTICA CHE HA ISPIRATO L’OMONIMA SERIE ANIME DI SUCCESSO

Erika, dopo l’appuntamento tra Nagi e Hiro, decide di parlare al ragazzo e gli fa una scioccante rivelazione! Una nuova prova attende Nagi, ormai sempre più turbato. E mentre un grosso problema con i voti scolastici rischia di far saltare tutta la convivenza, arriverà anche il momento in cui Hiro scoprirà il rapporto che c’è tra Erika e Nagi…!

CLAYMORE NEW EDITION n. 9

di Norihiro Yagi

€ 5,90

Riful dell’Ovest è una dei tre risvegliati più forti di sempre, nonché la numero uno della prima generazione di guerriere donne. Comparsa dinanzi a Clare e altre guerriere, rivela una pista verso l’acerrima nemica di Clare, Priscilla. Clare e le altre troveranno un modo per sopravvivere alla schiacciante disparità di potenza?

IN THE CLEAR MOONLIT DUSK n. 5

EXPRESS n.274

di Mika Yamamori

€ 5,90

DOPO IL SUCCESSO DI TSUBAKI-CHO LONELY PLANET, MIKA YAMAMORI TORNA CON UNA NUOVA, ELEGANTISSIMA OPERA!

Yoi e il senpai Ichimura hanno cominciato a frequentarsi per “prova”. Malgrado la diffidenza iniziale, la ragazza si accorge che i propri sentimenti stanno via via cambiando e la cosa la riempie di imbarazzo. Allo stesso tempo, Ichimura è geloso di Oji, un nuovo “principe” che lavora con Yoi… Finiscono così per litigare, ma poi, alla festa d’estate, chiariscono l’uno all’altra i propri veri sentimenti e si mettono ufficialmente insieme. Poi, però, arrivano le vacanze estive…

INUYASHA WIDE EDITION n. 11

NEVERLAND n.362

di Rumiko Takahashi

€ 9,95

Il sangue demoniaco ereditato dal padre ha preso il sopravvento su Inuyasha, che rischia di tramutarsi per sempre in un mostro assetato di sangue. Sesshomaru riesce in qualche modo a sistemare le cose e far tornare l’odiato fratellastro in sé, ma a Inuyasha resta un terribile dubbio: e se, in preda alla furia cieca di quei momenti, Kagome rimanesse uccisa? Al mezzodemone non resta che chiedere consiglio a Totosai…

KAMISAMA KISS NEW EDITION n. 7

di Julietta Suzuki

€ 9,00

Tomoe e Himemiko irrompono nella palude Inunaki per salvare Nanami. La ragazza, però, non ha affatto l’aria di una prigioniera, tutt’altro! Si dimostra favorevole al matrimonio fra Nishiki e Himemiko, e arriva persino ad affermare che uno yokai e un essere umano non possono sposarsi, lasciando Tomoe esterrefatto. Nel frattempo, riusciranno Kotaro e il Re Drago a raggiungere Himemiko prima che sia troppo tardi?

RANKING OF KINGS n. 2

WONDER n.128

di Sousuke Toka

€ 6,90

LA SERIE CHE HA COMMOSSO I LETTORI GIAPPONESI! FRA GLI ANNUNCI PIÙ ATTESI E AMATI DI LUCCA COMICS & GAMES!

Bojji è alla disperata ricerca di Kage, ma non riesce a trovarlo da nessuna parte. Deluso, decide allora di partire per un viaggio, un viaggio che si rivelerà pieno di pericoli. Ma che intenzioni avrà il suo rivale Daida?!

SCUM’S WISH n. 5

KAPPA EXTRA n.288

di Mengo Yokoyari

€ 6,50

Hanabi ha deciso di frequentare seriamente Mugi, ma è turbata e confusa dall’amore ossessivo di Ebato. Moka, nel frattempo, continua a essere innamorata persa di Mugi… I sentimenti non ricambiati si sedimentano nell’animo e lo tingono di colori cupi, diventando desideri dalle spine acuminate. Nella ricerca disperata di calore umano, accecate dalla bramosia, le persone si trasformano…

SEIRI-CHAN n. 4

QUARTO GIORNO

WASABI n.16

di Ken Koyama

€ 14,00

TUTTO QUELLO CHE AVRESTE VOLUTO SAPERE SUL CICLO MESTRUALE MA NON AVETE MAI (?!) OSATO CHIEDERE…

Nel tempo tutto cambia: ciò che ci circonda, la nostra routine quotidiana e anche il nostro rapporto con la seccante visitatrice che si fa viva una volta al mese! In quest’ultimo volume delle avventure di Seiri-chan la vedremo alle prese con le abitudini delle persone nell’antichità, con problemi di salute e con la sua presenza, sempre un po’ scomoda, in varie occasioni e situazioni. Seguitela per scoprire qualcosa di più su di lei… e su di noi!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Star Comics (@edizionistarcomics)

THE TWO LIONS

QUEER n.64

di Nagisa Furuya

€ 7,50

LA NUOVA EMOZIONANTE OPERA DELL’AUTRICE DI ALL ABOUT OCEAN BLUE E YOU ARE IN THE BLUE SUMMER!

Poco dopo aver cominciato l’università, Junpei, un ragazzo amichevole e di mentalità aperta, incontra nel campus lo scostante Leo. Parlando con lui scopre che ha frequentato il suo stesso liceo e che si tratta nientemeno che di “Demone Leone”, il temuto leader segreto della scuola! Junpei diventa così il primo amico di quel giovane che, per fuggire dai giorni trascorsi in solitudine a causa di un malinteso, ha scelto di frequentare un’università lontana e sta cercando di farsi dei nuovi amici. Col tempo, però, i suoi sentimenti per Leo si trasformeranno in qualcosa che va oltre l’amicizia…

Non perdetevi la nuova emozionante opera dell’autrice di All About Ocean Blue e You are in the Blue Summer!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Star Comics (@edizionistarcomics)

THE TUNNEL TO SUMMER, THE EXIT OF GOODBYES: ULTRAMARINE n. 3

KAPPA EXTRA n.289

di Koudon , Kukka , Mei Hachimoku

€ 6,50

L’OPERA CHE HA ISPIRATO IL CELEBRE FILM D’ANIMAZIONE!

Kaoru e Hanashiro approfittano delle vacanze estive per mettersi a esplorare seriamente il tunnel, ma senza ottenere i risultati sperati. Al ritorno da una perlustrazione, Kaoru riceve improvvisamente un invito a casa dalla ragazza: che Hanashiro stia finalmente per confessargli i propri sentimenti?

THE KING’S BEAST n. 1

EXPRESS n.275

di Rei Toma

€ 5,90

L’ATTESO RITORNO DI UNA MAESTRA DELLO SHOJO FANTASY! PERFETTO PER I FAN DI YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA!

Gli “ajin”, una rara specie di creature metà umani e metà bestie, vivono ridotti in schiavitù dagli esseri umani: i maschi sono impiegati nell’esercito e le femmine costrette a prostituirsi. Quegli ajin che manifestano abilità speciali vengono invece inviati al palazzo reale come servitori e guardie dei nobili, cadendo spesso vittima di macchinazioni e intrighi di corte. Sogetsu era uno di loro e sua sorella Rangetsu non riesce a darsi pace. Decisa a vendicarlo, si finge uomo per diventare un servitore del vecchio padrone di suo fratello, il principe Tenyou. Nella sua ricerca di vendetta, Rangetsu dovrà destreggiarsi tra gli insidiosi complotti di palazzo se spera di sopravvivere!

Il nuovo manga della maestra Rei Toma, che porta il lettore in un mondo dalle tinte fantasy percorso da una fitta rete di trame politiche!