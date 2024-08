Laura Kinney: Wolverine, la nuova serie della figlia di Logan

Dopo la caduta di Krakoa, i mutanti sono odiati, temuti, disprezzati e strumentalizzati più che mai. La loro unica speranza è LAURA KINNEY: WOLVERINE!

Annunciata dalla scrittrice Erica Schultz durante il panel Women of Marvel alla San Diego Comic-Con, Laura Kinney, alias Wolverine, sarà protagonista di una nuova serie regolare a dicembre, che prosegue la seconda ondata di titoli mutanti dopo il lancio di PSYLOCKE!

Dopo il suo lavoro su X-23: DEADLY REGENESIS dello scorso anno, la Schultz torna ad occuparsi dell’iconico personaggio, questa volta in collaborazione con l’artista emergente Giada Belviso (BLOOD HUNTERS, JACKPOT & BLACK CAT). LAURA KINNEY: WOLVERINE dà il via a una nuova ed entusiasmante era per la figlia di Logan, che ha già riscosso successo in passato con le sue storie da solista, tra cui l’acclamata ALL-NEW WOLVERINE di Tom Taylor.

Announced at the #WomenOfMarvel panel: Missions so dire, only Wolverine can handle them. Laura Kinney sets out to right the wrongs of mutant oppressors everywhere in a new series written by @EricaSchultz42, art by @GiadaBelvi_art, and a cover from @LaraWest. SNIKT! ‘Laura… pic.twitter.com/itPY1GTTfc — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) July 28, 2024

La nuova serie vedrà Wolverine addentrarsi negli angoli più oscuri dell’Universo Marvel, in luoghi che né gli X-Men né i suoi amici di NYX oserebbero raggiungere, per difendere i mutanti che non possono difendersi da soli. I suoi metodi violenti e la sua inarrestabile determinazione la rendono un esercito composto da un solo mutante, che incute timore a coloro che si approfittano della sua specie. Ma quando la sua reputazione cresce e sempre più mutanti bisognosi si rivolgono a lei, potrebbe ritrovarsi lei stessa come bersaglio…

Missioni così terribili che Wolverine deve fare da sola! Wolverine combatte contro coloro che sono nemici della razza mutante: Laura Kinney è stata allevata per essere l’assassina definitiva come X-23. Da tempo si è lasciata alle spalle quella vita, ma quando si imbatte in mutanti costretti a usare i loro poteri contro la loro volontà, Wolverine si assume la responsabilità di riparare a questi errori, a prescindere da chi la ostacoli! Seguite Wolverine mentre intraprende missioni all’estero, pronta a combattere gli oppressori mutanti ovunque si nascondano!

Erica Schultz ha le idee chiare riguardo alla direzione che vuole dare alla serie:

“Vogliamo mostrarvi tutti i diversi lati di Laura. Ci saranno risate e pianti. Laura ha affrontato molte cose e quando ha incontrato gli altri cloni si è chiesta: ‘È questa la persona che dovrei essere? Sono destinata a essere quella persona? Dovrei prendere la mia strada o finire come Logan?”. Decide di forgiare la sua strada. Questa sarà la sua avventura in solitaria”.