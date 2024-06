Tra le uscite Marvel targate Panini del 13 giugno 2024 troviamo il cofanetto Deadpool: Uccidologia, che raccoglie una serie di scatenate miniserie del Mercenario Chiaccherone, protagonista anche dell’ultimo saggio di Fabio Licari e Marco Rizzo in vista dell’uscita al cinema di Deadpool & Wolverine.

Inoltre torna in scena Superior Spider-Man su Amazing Spider-Man 44 (disponibile anche in edizione Variant), si conclude l’edizione Marvel Integrale del Thor di Jason Aaron con King Thor, continuano GODS e la saga Fall of the House of X (sulle pagine di Iron Man), e scopriamo cosa ha combinato Daredevil (Elektra) durante Gang War..

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Marvel Panini del 13 giugno 2024.

Le uscite Marvel Panini del 13 giugno 2024

Amazing Spider-Man 44

Spider-Man 884

5,00 €

Contiene: Superior Spider-Man Returns (2023) #1

Amazing Spider-Man 44

Variant Cover

Spider-Man 884

7,00 €

Contiene: Superior Spider-Man Returns (2023) #1

Un numero perfetto per ricominciare a leggere il Tessiragnatele!

Inizia qui la saga del ritorno di Superior Spider-Man!

Ricordate il Ragno con la mente machiavellica del Dottor Octopus? Octavius lo ha dimenticato… o quasi!

Una jam session di tutti i disegnatori che trasformarono la serie originale in un successo!

G.O.D.S 2

Marvel Miniserie 227

3,00 €

Contiene: G.O.D.S. (2023) #2

Il Centum normalmente ha venticinque Numeri Primi, ma ora ne restano solo tre.

C’è un libro nascosto in una biblioteca (relativamente) nascosta che cela una porta nascosta.

Il college non sempre vale la fatica e i soldi spesi. E nel caso ve lo steste chiedendo, Cubisk Core è originario della Georgia.

Jonathan Hickman e Valerio Schiti continuano a ridefinire la cosmologia dell’Universo Marvel, e – fidatevi – voi non volete perdervi nemmeno una tavola del loro nuovo capolavoro.

Venom 27

Venom 85

3,00 €

Contiene:Venom (2022) #29

Tornano Al Ewing e CAFU con l’inizio di una saga… cosmica!

Una nuova trasformazione di Eddie Brock nel Giardino del tempo di Meridius!

La forma definitiva di Venom!

Ma in tutto questo, che ruolo ha Kang il Conquistatore?

Avengers 10

Avengers 172

5,00 €

Contiene: Avengers (2023) #10/11

Myrddin è pronto ad abbattere Kang il Conquistatore…

…e solo gli Avengers possono fermarlo. Ma è la cosa giusta da fare?

E poi, un fido alleato raggiunge i Vendicatori: Edwin Jarvis!

Due storie della serie regolare firmata da Jed MacKay, il prossimo scrittore di X-Men!

Capitan America 4

Capitan America 171

3,00 €

Contiene:Captain America (2023) #4

L’Emissario fa la sua mossa!

La misteriosa organizzazione che ha preso di mira Capitan America decide di passare all’attacco.

Steve Rogers pensa di essere preparato… ma la battaglia non sarà come si aspetta!

Lan Medina (Punisher MAX) disegna un nuovo, esaltante capitolo del ciclo di J.M. Straczynski (Supreme Power)!

L’Invincibile Iron Man 15

Iron Man 130

3,00 €

Contiene: Invincible Iron Man (2022) #15

Mesi fa, James Rhodes è stato incastrato per omicidio a seguito di un’operazione che ha portato alla luce un’orribile verità.

Dopo aver spazzato via la razza mutante dalla faccia della Terra, Orchis non ha intenzione di fermarsi: nel mirino ha l’intera comunità supereroistica!

L’organizzazione non si fermerà davanti a nulla pur di ottenere la supremazia delle macchine sull’uomo.

E come Tony Stark sa bene, se devi lottare contro le macchine, è bene avere dalla tua parte… War Machine!

L’Immortale Thor 7

Thor 297

3,00 €

Contiene: Immortal Thor (2023) #7

La storia dal passato di Thor narrata dal suo Skaldo, Loki, giunge all’epilogo.

Ad Utgard, i due giovani fratelli sono in pericolo…

…una minaccia che potrebbe distruggere anche il presente!

Ma Loki è davvero un alleato in questo frangente?

Fantastici Quattro 16

Fantastici Quattro 450

3,00 €

Contiene: Fantastic Four (2022) #16

Quando un insegnante condivide un elenco di invenzioni che uno scienziato del Seicento sperava potessero essere realizzate dalle generazioni future…

…Valeria e Franklin Richards decidono di inventare l’impossibile!

Con l’aiuto di Jo-Venn e N’Kalla Grimm, i quattro si cimentano in una piccola follia scientifica amatoriale!

Ma ben presto, l’impresa sfugge loro di mano!

L’Incredibile Hulk 10

Hulk e i Difensori 113

3,00 €

Contiene: Incredible Hulk (2023) #10

Frozen Charlotte è il nuovo mostro intenzionato a consegnare Hulk alla Primogenita, oltre che a compiere macabri omicidi nei suoi exploit notturni!

Ma Charlotte ha una storia tormentata alle spalle e per fermarla Hulk deve prima conoscere la sua storia…

Il detective fantasma conduce il Golia Verde nel passato per una sconvolgente avventura!

Nella New Orleans del 1850 è caccia grossa a una serial killer!

Marvel Integrale: Thor di Jason Aaron 24

4,90 €

Contiene: King Thor (2018) #1/4

Il sanguinoso ritorno di Gorr, il Macellatore di dei!

Il vecchio Re Thor contro Loki, alla fine del tempo.

Una parata di stelle Asgardiane ai disegni.

Si conclude la saga di Jason Aaron lunga sette anni!

Gang War: Daredevil

14,00 €

Contiene: Daredevil: Gang War (2023) #1/4

Hell’s Kitchen è allo stremo! Elektra Natchios, ex ninja assassina e ora nuova Daredevil, è stata reclutata da Spider-Man per evitare che New York venga distrutta!

Tutti i malavitosi e i super criminali della città sono entrati in guerra…

…ed Elektra è l’unica che possa opporsi agli Heat, la gang più pericolosa della città.

Ma la prova più difficile sarà affrontare la letale Madame Masque!

Ghost Rider 4

Rito di Passaggio

Marvel Collection

18,00 €

Contiene: Ghost Rider Annual (2023) #1, Ghost Rider (2022) #18/21

Il misterioso e inquietante passato di Talia Warroad viene svelato!

Johnny Blaze ha viaggiato a lungo con la brillante strega delle siepi, ma scoprirà presto di non conoscerla nel profondo.

Perché la sua vita è entrata in rotta di collisione con lo Spirito della Vendetta? Cosa succede quando il Culto di Mefisto vuole un pezzo dei doni magici di Talia?

I due s’imbatteranno in una città svuotata dagli adulti e dovranno risolvere il mistero dei bambini abbandonati e di come si colleghi all’infanzia di Talia.

Moon Knight: La Città dei Morti

18,00 €

Contiene: Moon Knight: City of the Dead (2023) #1/5

L’esordio di una nuova eroina: lo Scarabeo Scarlatto!

Un giovane è in fin di vita e per salvarlo Moon Knight dovrà varcare il confine che separa la vita dalla morte.

Ad attenderlo, una schiera di super criminali deceduti… parte dei quali si trova lì proprio a causa sua!

Una sola persona può aiutarlo, ma incontrarla costringerà Marc Spector a venire a patti con il suo tormentato e sanguinoso passato…

Il Pauroso Spider-Man: Il Ladro del Sonno

Marvel Collection

24,00 €

Contiene: Spine-Tingling Spider-Man (2023) #0/4

Una delle Ragno-storie più spaventose che abbiate mai letto!

Uno Spider-Man insonne cerca di interrompere un’inquietante canzone che… minaccia l’intera città!

Ragnocidio e una casa infestata! Dite che c’è di mezzo Mysterio? Ma se non fosse così?

Dagli autori di Daredevil e di Il letale Spider-Man di quartiere!

Marvel Zombies: Black, White and Blood

24,00 €

Contiene: Marvel Zombies: Black, White and Blood (2013) #1/4

In attesa della serie animata su Disney+, inizia una nuova era per gli zombi di casa Marvel!

Daredevil, Spider-Man, Blade e pochi altri resistono all’invasione dei non-morti, ma il lieto fine sembra impossibile…

Nella magia evocativa del bianco, nero e rosso sangue e in formato gigante, una raffica di inedite storie splatter!

Grandi autori all’opera, da Garth Ennis a Peach Momoko, da Dale Eaglesham ad Alessandro Vitti, da Steve Skroce a Stefano Landini!

Deadpool: Uccidologia

Cofanetto Completo

74,00 €

Contiene: Deadpool Uccidologia voll. 1/4

Deadpool: Mercenario Chiacchierone, degenerato rigenerante e… killer!

I quattro capitoli della sua saga più famosa racchiusi in un prezioso cofanetto!

Wade Wilson non solo con Wolverine, ma contro l’intero Universo Marvel (e non solo!).

Cullen Bunn firma la saga di Deadpool più venduta di sempre!

Deadpool Uccidologia 1

Deadpool Uccide l’Universo Marvel

18,00 €

Contiene: Deadpool Kills the Marvel Universe (2012) #1/4

Un Deadpool a tinte horror!

E se D-Pool fosse un serial killer e tutti gli eroi Marvel le sue vittime designate?

Una delle storie di maggior successo con protagonista Wade Wilson, in una nuova edizione.

Ospite: l’intero Universo Marvel!

Deadpool Uccidologia 2

Deadpool Uccide i Classici

18,00 €

Contiene: Deadpool Killustrated (2013) #1/4

I classici come non li avete mai visti!

Dopo aver fatto fuori tutti gli eroi Marvel, ora tocca ai classici della letteratura!

Moby Dick, Sherlock Holmes, Tom Sawyer, i Tre Moschettieri e Gulliver non hanno una sola possibilità con il Mercenario Chiacchierone!

Alle matite, il disegnatore italiano Matteo Lolli.

Deadpool Uccidologia 3

Deadpool Uccide Deadpool

18,00 €

Contiene: Deadpool Kills Deadpool (2013) #1/4

Solo Deadpool può uccidere… Deadpool!

Un misterioso killer sta uccidendo tutti i D-Pool del Multiverso…

…e solo il nostro Wade Wilson può fermarlo!

Tutte le versioni mai viste del Mercenario Chiacchierone in un unico fumetto!

Deadpool Uccidologia 4

Deadpool Uccide l’Universo Marvel Ancora

20,00 €

Contiene:Deadpool Kills the Marvel Universe (2017) #1/5

È rimasto qualche eroe Marvel da uccidere per Wade Wilson?

Spoiler: sì!

E D-Pool li ucciderà nel modo più violento e doloroso possibile!

La fragorosa conclusione della Uccidologia di Deadpool!

Immortal X-Men 1

Odiati e Temuti

Marvel Deluxe

32,00 €

Contiene: Immortal X-Men (2022) #1/10

I mutanti hanno fondato una nazione, Krakoa, e il Consiglio Silente ne è alla guida.

Intrighi politici, scomode rivelazioni e antichi rancori aleggiano sugli scranni del governo krakoano!

E mentre Xavier, Magneto e altri ancora cercano di salvare una nazione da se stessa, Sinistro trama nell’ombra!

I primi dieci capitoli di una delle più sorprendenti serie Marvel degli ultimi anni, scritta da Kieron Gillen (Darth Vader) per i disegni di Lucas Werneck e Michele Bandini!

New Avengers 1

Marvel Omnibus

94,00 €

Contiene: Avengers (1998) #500/503, Avengers Finale (2005) #1, New Avengers (2005) #1/31, New Avengers: Custom 676 – Army & Air Force (2005) #1, Giant-Size Spider-Woman (2005) #1, New Avengers: Illuminati (2006) #1, Civil War: The Confession (2007) #1, Civil War: The Initiative (2007) #1, New Avengers: Most Wanted Files (2006) #1, materiali da Avengers (1963) #16

Quando gli Eroi più potenti della Terra vengono divisi dalla follia di Scarlet, una squadra mai vista prima si fa avanti per raccoglierne l’eredità!

Spider-Man, Wolverine, Luke Cage e gli altri New Avengers affronteranno un’evasione, i segreti di Sentry, il potente Collettivo e molte altre minacce… trovando persino il tempo di partecipare al matrimonio di uno di loro!

Ma quando una terribile tragedia darà il via alla Guerra civile dei super eroi, il neonato team verrà dilaniato da un conflitto interno che potrebbe significare la sua fine…

Finalmente raccolta in uno spettacolare Omnibus e con l’aggiunta di una storia inedita, la prima parte del radicale rinnovamento degli Avengers firmato da Brian M. Bendis e dai più grandi artisti del settore!

Deadpool: 30 Anni con il Mercenario Chiacchierone

18,00 €

Contiene: Deadpool: 30 Years with the Merc with a Mouth

Dopo aver raccontato in apprezzate monografie la storia di Capitan America, Spider-Man, Hulk e gli Avengers, Marco Rizzo e Fabio Licari puntano i riflettori su… Deadpool!

Un’enciclopedia speciale ricca di lame, esperimenti governativi, proiettili, cicatrici, super eroi, super cattivi e cuori spezzati!

Quali sono le origini di Wade Wilson? Chi diamine sono Slayback, Bob e Shiklah? Quale artista ha disegnato più storie di D-Pool? Quale è finito nel Guinness World Records? E molto altro ancora!

Nell’anno del ritorno sul grande schermo del Mercenario Chiacchierone, una guida ideale per vecchi e nuovi lettori!

Ultimate Invasion 2

5,00 €

Contiene: Ultimate Invasion (2023) #2

Il Creatore vuole assicurarsi che gli Eroi più potenti della Terra non diventino mai nemmeno degli eroi…

…solo così potrà rimodellare l’esistenza a sua immagine e somiglianza!

Ma cosa c’entrano con tutto questo Howard Stark e Obadiah Stane?

Jonathan Hickman e Bryan Hitch portano avanti la rifondazione dell’Universo Ultimate!

Ultimate Invasion 3

5,00 €

Contiene: Ultimate Invasion (2023) #3

Con l’avvento di Kang il Conquistatore, gli Illuminati devono riorganizzarsi…

…e chi se non il Dottor Destino può vestire i panni dell’anti-Creatore?

Intanto, con la guerra cosmica all’orizzonte, l’universo che il Reed malvagio aveva costruito inizia a sfaldarsi…

Jonathan Hickman e Bryan Hitch continuano a porre le basi per la nuova era Ultimate!

Ultimate Invasion 4

6,00 €

Contiene: Ultimate Invasion (2023) #4

La guerra esplode quando le linee temporali e gli universi si scontrano.

Iron Man deve scegliere il minore dei due mali: il Creatore o Kang?

E alla fine di tutto, il mondo fuori dalla finestra sarà cambiato per sempre!

Il gran finale della storia di Jonathan Hickman e Bryan Hitch che prelude alla nascita del nuovo Universo Ultimate!

Spidey e i Suoi Fantastici Amici 21

5,90 €

Contiene: il tris di Spidey!