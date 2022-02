Il Potere di… – One Piece 1041

Attenzione: quello che scriveremo in questo articolo contiene SPOILER. Se sei quindi sensibile a questo argomento non leggere! Attenzione: quello che scriveremo in questo articolo contiene SPOILER. Se sei quindi sensibile a questo argomento non leggere! Attenzione: quello che scriveremo in questo articolo contiene SPOILER. Se sei quindi sensibile a questo argomento non leggere!

Momonosuke rivela a Yamato di aver già parlato con Zunisha. Zunisha attende gli ordini di Momonosuke. Momonosuke ha letto il diario di Oden, ma le ultime pagine riguardanti Laughtale sono state strappate dallo stesso Oden. Al terzo piano, Jimbe salva Raizo, che ha vinto lo scontro contro Fukurokuju. Al secondo piano, Orochi è nervoso perché Fukurokuju non è ancora tornato da lui, all’improvviso gli crolla il tetto addosso, ma lui non riesce a usare il suo frutto del diavolo, perché è stato pugnalato con dell’Algamatolite da Komurasaki, che gli rivela di essere la figlia di Oden.

Nel seminterrato del castello, Izou e un agente del CP0 perdono entrambi i sensi. L’altro membro del CP0 riceve una chiamata dagli Astri di Saggezza, che gli ordinano di eliminare Rufy. Drake intanto si rialza. Usop porta in salvo Kiku e Kinemon, mentre Franky salva Zoro. Sul tetto, Kaido si accorge che Big Mom è stata sconfitta e ricorda la prima volta che si sono incontrati. Rufy usa il Gear Fourth, si trasforma in Snakeman e colpisce Kaido. Rufy afferma che caccerà Kaido fuori da Wano.

Il manga

Eiichiro Oda ha iniziato la serializzazione di One Piece il 22 Luglio 1997; il volume 99 è stato pubblicato il 4 Giugno 2021 in Giappone, mentre il volume 100 è disponibile dal 3 Settembre.

Le copertine dei volumi 99, 100 e 101 comporranno una illustrazione unica.

Il 3 Settembre, inoltre, ha debuttato la nuova edizione Jump Remix.

Recentemente è stato annunciato un nuovo Film di One Piece e il Live Action da parte di Netflix.

In Italia esce per Edizioni Star Comics, che ha pubblicato la celebration edition del volume 98 e del volume 99 e annunciato il volume 100

La storia segue le avventure di Monkey D. Rufy, un ragazzo il cui corpo ha assunto le proprietà della gomma dopo aver inavvertitamente ingerito il frutto del diavolo Gom Gom. Raccogliendo man mano attorno a sé una ciurma di pirati variegata e affiatata, composta dai più grandi specialisti in ogni settore – dalla navigazione all’arte della spada, dalla scienza medica alla balistica –, Rufy esplora la Rotta Maggiore in cerca del leggendario tesoro ONE PIECE, inseguendo contemporaneamente il sogno di succedere al leggendario Gol D. Roger come nuovo Re dei pirati.

