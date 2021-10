Le novità Netflix di Novembre 2021 vedono il debutto della serie live action di Cowboy Bebop e di Strappare Lungo i Bordi di Zerocalcare.

E ancora tra le novità Netflix di Novembre 2021 troviamo anche la conclusione di Masters of the Universe Revelation, la serie animata Arcane da League of Legends e i film Red Notice, Kuroko’s Basket Last Game e La Vetta degli Dei.

Di seguito le principali novità in arrivo a Novembre su Netflix.

Le novità Netflix di Novembre 2021