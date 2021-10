Cowboy Bebop – i poster dei personaggi

Cowboy Bebop, la serie live action che espande l’anime cult di fine Anni 90, arriverà su Netflix in esclusiva il 19 Novembre.

Dopo il primo trailer di ieri, Netflix ha condiviso i poster dei personaggi principali che vi riportiamo a seguire:

Meet John Cho as Spike Spiegel in COWBOY BEBOP pic.twitter.com/KuxEJ0Mp9X

“Sometimes when you lose something, there’s no getting it back.”

Meet Mustafa Shakir as Jet Black in COWBOY BEBOP pic.twitter.com/2coRfoA8nG

— Netflix EEK-ed 🎃 (@NetflixGeeked) October 28, 2021