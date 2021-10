La Vetta degli Dei – trailer e data di uscita su Netflix

Il film d’animazione La Vetta degli Dei o The Summit of the Gods (Kamigami no Itadaki) adatta il manga omonimo del maestro Jiro Taniguchi.

Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale del film, che arriverà sul servizio di video on demand il 30 Novembre 2021.

La piattaforma ha i diritti di diffusione del film in tutto il mondo a eccezione di Francia, Benelux, Cina, Giappone e Corea.

La Vetta degli Dei è una co-produzione franco-lussemburghese e vede alla regia Patrick Imbert (Ernest & Celestine).

Magali Pouzol e Imbert hanno scritto la sceneggiatura con la collaborazione di Jean-Charles Ostorero.

David Coquard-Dassault (Peripheria) è il direttore artistico, Amine Bouhafa ha composto la colonna sonora.

Jiro Taniguchi ha tratto il manga dal romanzo originale di Baku Yumemakura.

I capitoli sono usciti sulla rivista seinen Business Jump di Shueisha tra il 2000 e il 2003 e raccolti in cinque volumi.

Il manga è uscito per Rizzoli Lizard in Italia:

La storia è ambientata nel 1924. L’inglese George Mallory e il suo compagno di cordata Andrew Irvine si apprestano a un’impresa mai tentata prima: la scalata senza ossigeno degli 8850 metri del monte Everest.

Sfortunatamente, i due sportivi non torneranno mai a casa, lasciando avvolto nel mistero l’esito della loro avventura: i due sono stati o no i primi nella storia a raggiungere la “vetta degli Dei”?

È quanto Fukamachi, fotografo e giornalista, decide di scoprire dopo aver trovato per caso, in un negozietto di Kathmandu, una macchina fotografica che pare essere appartenuta proprio a Mallory.

Ma la sua ricerca viene complicata dal misterioso furto dell’apparecchio, e trasformata in una vera e propria indagine poliziesca: un tuffo nei più profondi recessi di un cuore coraggioso, che aspira alla più alta delle vette.