Yomi no Tsugai: data di inizio del nuovo atteso anime ispirato alla mangaka di Fullmetal Alchemist

Appassionati di Fullmetal Alchemist? Sta finalmente per arrivare il nuovo anime ispirato all’attuale pubblicazione manga di Hiromu Arakawa, Yomi no Tsugai (conosciuto anche come Daemons of the Shadow Realm).

Aniplex ha diffuso un nuovo trailer con scene inedite le quali rivelano informazioni chiave sulla serie.

Il nuovo atteso anime debutterà, difatti, il 4 aprile 2026 in Giappone e sarà trasmesso per due trimestri consecutivi. Anime News Network precisa che oltreoceano, dunque anche in Italia, la serie anime sarà disponibile su Crunchyroll.

Il trailer annuncia i nuovi membri del cast, tra cui Junichi Suwabe, Miyuri Shimabukuro, Takako Honda e Rikiya Koyama, che si uniscono ai già noti Kenshō Ono, Yume Miyamoto, Yuichi Nakamura e Misaki Kuno.

Masahiro Andō (Sword of the Stranger) dirige l’anime presso lo studio di animazione Bones Film. Noboru Takagi (Kingdom stagioni 3–6, Golden Kamuy prime quattro stagioni) supervisiona la sceneggiatura della serie, mentre Nobuhiro Arai (Bungo Stray Dogs) cura il character design e ricopre il ruolo di direttore capo dell’animazione. Kenichiro Suehiro (Golden Kamuy, Re:ZERO -Starting Life in Another World-) compone le musiche.

Sono state anche confermate le sigle della prima parte: l’opening “Tobu Toki” di Vaundy e l’ending “Tobō yo” di yama. Ecco di seguito il trailer:

La nuova serie fantasy è ambientata in un remoto villaggio di montagna, dove il tempo sembra essersi fermato e la vita scorre tranquilla. Ma è solo apparenza: un oscuro segreto lega i fratelli Yuru e Asa, destinati a trasformare l’oasi di pace in un campo di battaglia contro gli Tsugai, creature soprannaturali pronte a metterli a dura prova. Uno shonen fantasy d’azione di forte impatto adatto sia per i grandi fan di Fullmetal Alchemist, sia per coloro che desiderano vivere una nuova avvincente avventura.

Il manga in Italia è edito per Planet Manga ed è attualmente in corso di serializzazione.