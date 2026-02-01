Crunchyroll Anime Awards 2026: ritorno a Tokyo per il decimo anniversario

Crunchyroll ha confermato che gli Anime Awards del 2026 si terranno a Tokyo il 23 maggio. Non è una scelta a caso: quella del prossimo anno sarà la decima edizione dell’evento. Tornare in Giappone, proprio per questo anniversario, sembra quasi una scelta naturale per una cerimonia nata per celebrare l’animazione giapponese e chi la realizza ogni giorno.

Anche nel 2026 la struttura dell’evento resterà quella ormai collaudata. È previsto un pre-show internazionale, l’orange carpet con ospiti e creator da tutto il mondo e una cerimonia dal vivo che premierà le migliori produzioni dell’anno in ben 32 categorie. A guidare la serata torneranno, per il quarto anno consecutivo, Sally Amaki e Jon Kabira, una coppia ormai diventata un punto fermo degli Anime Awards. Il pre-show globale sarà invece affidato ancora una volta a Lauren Moore e Tim Lyu, volti noti di Crunchyroll.

Tra i primi dettagli svelati, uno dei momenti più attesi riguarda le esibizioni musicali. Yoko Takahashi salirà sul palco per cantare “A Cruel Angel’s Thesis”, un omaggio diretto ai 30 anni di Neon Genesis Evangelion. Una scelta che punta dritta al cuore di più generazioni di fan. Oltre a questo, sono state annunciate anche suite sinfoniche dirette da Hirofumi Kurita ed eseguite dalla Tokyo Philharmonic Orchestra, con arrangiamenti firmati da Kazunori Miyake. E non finisce qui: nei prossimi mesi verranno svelati altri ospiti musicali e nuove esibizioni.

Guardando ai premi, l’appuntamento da segnare è il 2 aprile 2026: quel giorno verranno annunciati i candidati e partiranno anche le votazioni aperte al pubblico. In gara ci saranno gli anime usciti nel corso del 2025, mentre la prima selezione sarà curata, come di consueto, da una giuria composta da addetti ai lavori e figure del settore.

I Crunchyroll Anime Awards sono diventati, anno dopo anno, un punto di riferimento per chi segue l’animazione giapponese a livello globale. Anche questa edizione sarà trasmessa in diretta in tutto il mondo, così da permettere ai fan di seguire il decimo anniversario ovunque si trovino e vivere l’evento insieme alla community internazionale.