Wiccan imbocca la Witches’ Road nella sua prima miniserie da protagonista

A dicembre 2025 arriva Wiccan: Witches’ Road, una miniserie Marvel in cinque numeri scritta dal giovane talento Wyatt Kennedy e disegnata dall’esordiente Andy Pereira. Per la prima volta in carriera, Billy Kaplan—figlio di Scarlet Witch e tra le star principali del franchise Young Avengers—si prende la scena da protagonsita, affrontando un viaggio oscuro e macabro che lo porterà a scoprire il proprio ruolo unico nella protezione della Terra dalle minacce magiche.

Sulla scia dell’introduzione di Wiccan nel Marvel Cinematic Universe durante la serie Agatha All Along, la serie prende le mosse dalle drammatiche conseguenze di IMPERIAL di Jonathan Hickman, la grande saga cosmica attualmente durante la quale Hulkling, lo sposo di Billy, si troverà in pericolo di vita. Tocca dunque a Wiccan intraprendere la “Witches’ Road”, una strada magica che lo porterà fuori dalla sua comfort zone—non solo per salvare Hulkling ma per confrontarsi con un nuovo nemico e una sorprendente alleata. È una storia che promette di riscrivere il destino di Wiccan e di tutto il tessuto magico dell’universo Marvel.

Un elemento interessante di questa serie è l’approfondimento del personaggio di Billy come individuo, non solo come metà della coppia più amata dai fan con Hulkling. Wyatt Kennedy si è detto entusiasta di poter esplorare cosa significhi davvero essere Wiccan e quali responsabilità derivi il suo titolo magico, mentre Andy Pereira, al suo debutto Marvel, ha parlato con emozione del sogno diventato realtà nel disegnare i personaggi e creare le atmosfere fitte di mistero della serie.

La serie si presenterà con una cura grafica di alto livello grazie alle cover di artisti del calibro di Lucas Werneck, Russell Dauterman e Luciano Vecchio, mentre Pereira affronterà la sfida di ambientare molte scene nella densa foresta della Witches’ Road.

Il primo numero di Wiccan: Witches’ Road sarà in vendita dal 3 dicembre e promette di essere un viaggio magico e ricco di sorprese per tutti gli appassionati del Marvel Universe.