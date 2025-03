Imperial: Hickman ridefinisce il panorama cosmico della Marvel

Annunciata per la prima volta lo scorso dicembre, la nuova epopea cosmica di Jonathan Hickman, IMPERIAL, arriverà a giugno. Noto per il suo influente lavoro su FANTASTIC FOUR (1998), AVENGERS (2012) e X-MEN (2019), nonché per la creazione della nuova linea di successo dell’Universo Ultimate della Marvel, il visionario scrittore farà ora squadra con gli artisti superstar Federico Vicentini e Iban Coello per rivoluzionare il canone galattico della Marvel in questa serie evento in quattro parti.

JONATHAN HICKMAN, FEDERICO VICENTINI E IBAN COELLO ALLA CONQUISTA DELL’UNIVERSO!

IMPERIAL mostra le galassie dell’Universo Marvel sull’orlo di un grande sconvolgimento, in seguito all’eliminazione di alcuni dei suoi leader più importanti. La natura aborre il vuoto e gli imperi cadono, i governanti vengono rovesciati e il potere viene conquistato in una saga di intrighi, misteri e guerre, che si svolge sullo sfondo della formazione di un nuovo ordine galattico nell’Universo Marvel.

Con sviluppi rivoluzionari per gli HULK, le BLACK PANTHER, i NOVA, i GUARDIANI e i RE e le REGINE COSMICHE, IMPERIAL getta le basi per un intero nuovo panorama di storie interconnesse ambientate nello spazio, rendendolo il fumetto imperdibile dell’estate!

