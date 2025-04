Vigilante: My Hero Academia Illegals: il manga torna con un nuovo capitolo

Studio Bones ha lanciato la prima stagione anime di anime di Vigilante: My Hero Academia, permettendo ai fan di seguire sul piccolo schermo le vicende di Crawler, Pop Step e Knuckleduster. Come i fan sanno, il manga di Vigilante si è già concluso nel 2022 e la serie spin-off ha dato ai suoi eroi una conclusione piuttosto definitiva. Ma è in arrivo una grande notizia per i fan in quanto per celebrare il nuovo adattamento anime, Vigilante tornerà con un nuovo capitolo speciale molto presto.

I mangaka di Vigilante, Hideyuki Furuhashi e Betten Court, torneranno con un nuovo one-shot. Al momento, è confermato che il capitolo speciale arriverà su Shonen Jump Plus il 15 aprile in Giappone e sarà incentrato sul fratello maggiore di Shoto Todoroki, Natsuya. Il contenuto di questi capitoli rimane un mistero, il che significa che non c’è modo di sapere se il tutto si concentrerà su eventi ambientati dopo i finali di ciascuna delle rispettive storie.

Ricordiamo che nell’ultimo capitolo di Vigilante: My Hero Academia, Crawler lascia il Giappone e arriva in Nord America per iniziare una nuova carriera nella lotta al crimine. Adottando il nuovo soprannome di “The Skycrawler”, il protagonista sembra avere un futuro brillante davanti a sé.

Crawler sarebbe tornato durante l’Arco Finale della serie principale e nell’epilogo narrativo ambientato dopo la fine dello scontro tra gli eroi e i cattivi della Hero Society. Sebbene non sia presente in modo significativo nello scontro tra Shigaraki e All For One, Koichi fa una breve apparizione nel capitolo finale di My Hero Academia, contribuendo alla distruzione causata in Giappone nella battaglia finale. Con Pop Step e Knuckleduster sopravvissuti agli eventi dello spin-off, è possibile che tornino anche in questo nuovo capitolo.

Al momento non è ancora stata confermata una serie sequel di My Hero Academia o Vigilante. Il mangaka Kohei Horikoshi potrebbe ancora condividere nuove illustrazioni dei supereroi da lui disegnati, ma questo non significa che abbia intenzione di ritornare con nuovi archi narrativi. Fortunatamente, Vigilante ha abbastanza materiale per poter tornare con un seconda stagione, qualora la prima raggiungesse un importante numero di ascolti.