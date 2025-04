Vigilante: My Hero Academia: dove si colloca lo spin-off rispetto alla linea temporale della serie?

Vigilante: My Hero Academia ha debuttato sul piccolo schermo e la storia dello spin-off della serie principale seguirà il viaggio degli eroi Crawler, Pop Step e Knuckleduster mentre pattugliano le strade al di fuori della legge. L’adattamento anime offre ai fan una nuova interpretazione dell’universo shonen di Kohei Horikoshi, e molti si chiedono in quale punto della linea temporale si colloca Vigilante rispetto alla serie principale. Sfortunatamente, la cronologia di Vigilante potrebbe non essere quella che molti si aspettano, poiché gli eventi accadono in un arco temporale piuttosto diverso da quello di Deku.

Vigilante: My Hero Academia è ambientato cinque anni prima che Deku viene ammesso alla Classe 1-A del Liceo Yuei. Il che significa che Koichi non incontrerà i protagonisti della serie principale. Fortunatamente, alcuni personaggi preferiti di My Hero Academia sono già apparsi, dato che a quel tempo c’erano ancora diversi combattenti del crimine di alto livello. Nel primo episodio dello spin-off, si vedono All Might, Midnight, Present Mic e Midnight entrare in azione nel pieno del loro splendore. Se l’adattamento anime dovesse rimanere fedele al materiale originale, non solo ci si può aspettare di vedere altri eroi di punta, ma anche di scoprire le vite precedenti dei docenti del Liceo Yuei.

La prima stagione anime dello spin-off in questione si immergerà nelle vite precedenti di Midnight, Present Mic, Midnight e altri, se la trama seguirà quella del manga. Queste storie, in particolare, saranno una visione obbligata per chi cerca maggiori informazioni sul passato di alcuni personaggi principali dell’ultima stagione di My Hero Academia. Il trio sarà presentato durante i suoi anni di scuola e ci sarà l’opportunità di assistere a un fight club clandestino con alcuni volti noti.

Al momento, non sappiamo se Studio Bones lavorerà a una seconda stagione di Vigilante, sebbene ci sia una forte possibilità che lo spin-off pubblichi nuovi episodi dopo l’imminente finale della prima stagione. Questo autunno, l’ottava e ultima stagione di My Hero Academia dovrebbe concludere lo scontro tra Deku e i suoi amici contro Shigaraki e la Lega dei Villain. Chi ha letto la serie manga principale sa che il gran finale presenta alcune delle battaglie più importanti mai viste e chi guarda solo la serie animata dovrà prepararsi a tutto.