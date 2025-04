Vigilante: My Hero Academa: il terzo episodio anticipa la prima minaccia per Koichi

Vigilante: My Hero Academa ha debuttato sul piccolo schermo come parte della programmazione primaverile 2025, e l’anteprima del prossimo episodio anticipa la prima grande minaccia che incombe su Koichi Haimawari e gli altri. Questa nuova serie spin-off ha mostrato un approccio diverso al mondo degli eroi della serie principale di My Hero Academia.

Dopo che i primi due episodi hanno presentato la lista dei principali vigilanti che i fan potranno seguire negli eventi di Vigilante, è giunto il momento di iniziare ad approfondire il filo conduttore principale che la serie seguirà da qui in poi. La precedente anticipazione di una misteriosa droga che amplifica i quirk sarà al centro del primo arco narrativo della serie. E l’anteprima del terzo episodio offre un primo sguardo al primo di questi antagonisti. Di seguito è possibile guardare l’anteprima del terzo episodio di Vigilante.

Il terzo episodio di Vigilante: My Hero Academia si intitola “Bee” (“Ape“) e sarà trasmesso in Giappone lunedì 21 aprile. La sinossi dell’episodio è la seguente: “Koichi, un tempo noto come ‘Mr. Nice Guy’, ha iniziato le sue attività di vigilante come ‘The Crawler’. Anche Pop e Knuckle iniziano a presentarsi a casa sua, e la sua vita quotidiana diventa gradualmente più movimentata. Nel frattempo, un fan di Pop impazzisce quando usa un ‘grilletto’. Proprio come nei primi episodi, anche il fatto che Pop Step sia un’icona in città porterà altri guai a Koichi.

Vigilante: My Hero Academia mostra come appariva questo mondo degli eroi anni prima degli eventi della serie principale, e questo significa che ci sono meno eroi professionisti in circolazione. Koichi ha iniziato indossando semplicemente la sua felpa preferita di All Might e aiutando la gente con piccole azioni in città, ma l’incontro con Knuckleduster e Pop Step ha cambiato le cose. I due lo hanno portato in un mondo molto più pericoloso, contro criminali drogati, che inizierà a prendere forma nei prossimi episodi.

I primi due episodi di Vigilante sono disponibili in esclusiva su Crunchyroll e la serie principale tornerà sul piccolo schermo per l’ottava e ultima stagione a ottobre di quest’anno. Questa serie spin-off sarà fondamentale per colmare alcune lacune lasciate dagli eventi originali della serie, che erano state solo anticipate.