Vigilante: My Hero Academia introduce il suo Batman sul piccolo schermo

Vigilante: My Hero Academia ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo con la prima stagione anime e con il primo episodio ha introdotto l’interpretazione del franchise dell’iconico Batman. Questa stagione di debutto dello spin-off di My Hero Academia ha presentato ai fan un lato completamente nuovo del mondo degli eroi visto nella serie principale. Ambientato anni prima degli eventi di My Hero Academia, questo nuovo anime vede cittadini comuni costretti a farsi avanti e a prendere in mano la situazione.

Poiché Vigilante è ambientato molti anni prima degli eventi di Izuku, significa che in Giappone ci sono meno eroi attivi. Con così tanti criminali che agiscono indisturbati, tocca alla gente comune della zona combatterli come eroi senza licenza. Questo dà il via al debutto dell’interpretazione dark di Batman, Knuckleduster, che prende a pugni i criminali in mezzo alla strada mentre cerca la fonte di una misteriosa droga nel quartiere.

Il primo episodio di Vigilante: My Hero Academia presenta ai fan Koichi Haimawari, un giovane studente universitario che è praticamente l’opposto di Izuku Midoriya. Ma ben presto si ritrova nei guai quando l’idol underground Pop Step viene attaccata da alcuni criminali locali. Nonostante esiti un po’ prima di intervenire, ben presto entrambi vengono salvati da qualcuno che emerge dall’ombra. Brandendo un paio di tirapugni, quest’uomo misterioso si autodefinisce Knuckleduster e colpisce a pugni i tre criminali per salvare sia Koichi che Pop Step. Ma non è tutto.

Dopo averli presi a pugni, cerca una sorta di scolorimento che indichi che stavano usando una droga segreta che potenzia i loro Quirk. In seguito spiega a Koichi che è proprio questa droga che stava cercando, perché rende i criminali furiosi e potenzia i loro quirk a livelli pericolosi. Ma poiché questo può succedere praticamente a chiunque in qualsiasi momento, doveva entrare in azione perché gli eroi stessi sarebbero arrivati ​​troppo tardi per intervenire in caso di uno di questi nuovi attacchi. Così Knuckleduster abbraccia il suo ruolo di vigilante.

Proprio come Batman nei fumetti DC, Knuckleduster è qualcuno che opera al di fuori del sistema degli eroi autorizzati. A questo punto della linea temporale di My Hero Academia, eroi e cattivi devono ancora essere definiti con la stessa precisione che i fan vedranno più avanti nella serie principale. Sebbene esista un processo per diventare un eroe con licenza completa, come vediamo con alcuni eroi professionisti come Shota Aizawa, non sembra essere altrettanto efficace di un sistema che aiuti ogni piccolo quartiere. È per questo che Knuckleduster prende in mano la situazione.