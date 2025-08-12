Una rara copia di Pokémon Giallo distrutta alla dogana USA

Un episodio spiacevole ha colpito un collezionista di videogiochi: una copia rara e sigillata di Pokémon Giallo, valutata tra i 4.000 e i 10.000 dollari, è stata irrimediabilmente danneggiata dagli agenti doganali statunitensi. Il gioco, custodito in una teca di plexiglas, aveva mantenuto per anni la sigillatura originale, dettaglio fondamentale per il suo valore sul mercato.

Il racconto dell’accaduto

Secondo il racconto, la scatola è stata aperta senza prestare attenzione: il plexiglas è stato rotto, il sigillo tolto e la copertina davanti tagliata. Dopo questo, per i collezionisti l’oggetto ha perso quasi tutto il suo valore, visto che l’integrità è la cosa più importante.

La segnalazione di Stephen Kick

La notizia è emersa grazie a Stephen Kick, CEO di Nightdive Studios e amico del proprietario del gioco. Kick ha condiviso le immagini e la storia sui social, attirando l’attenzione della community videoludica e suscitando indignazione tra appassionati e collezionisti di tutto il mondo.

La reazione della community

Molti utenti hanno espresso frustrazione per la mancanza di attenzione e competenza da parte degli agenti doganali in casi che coinvolgono oggetti da collezione. Per alcuni, l’episodio è la dimostrazione di come manchi una formazione specifica su come maneggiare articoli di valore storico o economico.

Un colpo al mercato del collezionismo

Il mercato dei videogiochi da collezione è in crescita da anni, con aste che raggiungono cifre record per copie rare e sigillate. La distruzione di un pezzo come Pokémon Giallo non rappresenta solo una perdita economica per il proprietario, ma anche un danno simbolico per tutta la community.

Una lezione amara

Questo episodio potrebbe spingere altri collezionisti a rivedere le modalità con cui spediscono o importano articoli di alto valore, magari cercando canali più sicuri o assicurazioni specifiche. Purtroppo, per il proprietario di questo Pokémon Giallo, resta soltanto il dispiacere per un pezzo unico che non potrà mai essere recuperato.