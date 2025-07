Weekly Shonen Jump e Pokémon insieme: annunciata una collaborazione speciale

La collaborazione tra Pokémon e Weekly Shonen Jump ha finalmente preso forma, e le prime immagini ufficiali sono già state svelate. Tre autori tra i più noti della rivista hanno realizzato delle illustrazioni esclusive che vedono i loro personaggi affiancati da celebri creature Pokémon.

L’iniziativa è parte di un progetto speciale che coprirà diversi numeri della rivista a partire dal doppio numero 36/37 in uscita il 4 agosto.

Oda, Miura e Miyazaki danno vita all’incontro tra mondi

Tra le illustrazioni rivelate troviamo una vera chicca per i fan: Rufy di One Piece che posa accanto a Pikachu, disegnati direttamente da Eiichiro Oda. Un’accoppiata esplosiva che unisce due icone del mondo giapponese.

Non da meno, Koji Miura, autore di Blue Box, ha illustrato Chinatsu Shikano con Totodile, in uno stile dolce e sportivo che rispecchia perfettamente il tono della sua opera. A completare il trio c’è Shuhei Miyazaki, creatore di Me & Roboco, che ha ritratto la sua stravagante protagonista Roboco in posa da combattimento con un MegaBlaziken al suo fianco.

In arrivo adesivi e altre sorprese

La collaborazione non si limita alle illustrazioni. Il numero 38 di Weekly Shonen Jump, in uscita il 18 agosto, conterrà uno speciale adesivo che unirà i disegni dei tre mangaka. Inoltre, la rivista includerà un omaggio con le illustrazioni esclusive realizzate per l’occasione.

Un evento che celebra due universi amati

Questa collaborazione segna un momento unico per i fan di manga e Pokémon: un punto d’incontro tra generazioni, stili e passioni. Un’occasione imperdibile per collezionisti e lettori affezionati, pronta a lasciare un’impronta speciale nell’estate editoriale giapponese.

Un’occasione per celebrare la creatività del manga giapponese

Al di là del valore collezionistico, questa collaborazione rappresenta un omaggio all’immaginazione e alla versatilità degli autori di Weekly Shonen Jump. Vedere personaggi così diversi condividere la scena con i Pokémon è un piccolo tributo a quanto il manga, nei suoi tanti stili e generi, riesca sempre a reinventarsi. Un gesto che celebra non solo i singoli mondi narrativi, ma l’arte del racconto stesso.