Un leprotto molto di fretta | Recensione

Chi non va di corsa al giorno d’oggi? Chiunque lo fa. Specie chi vive nelle grandi città. Nelle metropoli in cui la vita corre veloce e non si riesce mai a stargli dietro. A volte questa frenesia trascina anche noi e ci ritroviamo a correre anche noi. Magari senza neanche sapere perché. Questo è il tema centrale di Un leprotto molto di fretta, un albo illustrato scritto da Christian Merveille, illustrato da Lorenzo Sangiò, tradotto da Eleonora Armaroli e pubblicato da Terre di Mezzo nel giugno 2025.

Il protagonista di questa storia è un piccolo leprotto che va molto di fretta. Corre a perdifiato saltellando qua e là, inciampa, cade, si rialza e ricomincia a correre. Tutti lo notano ma lui non li guarda neanche ciò che lo circonda, continuando a correre a testa bassa. Pian piano si inizia a capire verso cosa sta correndo. Infatti vuole raggiungere gli amici del bosco. Ma correndo a quella velocità non si è reso conto di aver sbagliato strada. Arriva quindi in ritardo rispetto a tutti gli altri che già lo stanno aspettando da un po’. Questo farà capire al piccolo leprotto che forse andare di fretta non è il modo migliore per fare le cose.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Christian Merveille è uno scrittore, cantante, autore e compositore belga. Ha già scritto diversi libri per bambini, molti dei quali sono tradotti in tanti paesi. Il suo stile narrativo è piuttosto semplice e lineare. In questo modo col suo ritmo rende ancor più incalzante il procedere nella lettura, che sembra quasi accelerare e farsi via via sempre più frenetica.

Lorenzo Sangiò è un illustratore di grandissimo talento selezionato tra le “Eccellenze italiane” della nuova generazione di illustratori per ragazzi dalla Bologna Children’s Book Fair. Noi abbiamo avuto modo di intervistarlo riguardo il suo lavoro qualche tempo fa. Inoltre lo avevamo già apprezzato per diversi albi illustrati che avevamo recensito. Come il recente, La più grande cena mai vista, scritto da Dario Pomodoro e pubblicato da Terre di Mezzo, Il superpotere delle storie, scritto da Didier Lévy, anch’esso della stessa casa editrice. Lo avevamo inoltre recensito con Il Gigante Misterioso, scritto da Lorenzo Coltellacci e pubblicato da Lapis Edizioni, in Pango e Dillo, scritto da Francesca Ortona e pubblicato da Il Castoro. Inoltre è anche docente di illustrazione presso la scuola Ars In Fabula di Macerata e sulla piattaforma Domestika.

In questo albo illustrato Sangiò crea un nuovo mondo pieno di bellezza evocativa dal forte impatto emotivo. La piccola cittadina dove corre a perdifiato il leprotto protagonista sembra un tipico villaggio della Cornovaglia o della Bretagna inghiottito tra i boschi e la campagna. Le bellissime illustrazioni realizzate ad acquarello incorniciano ogni situazione e dettano un po’ il ritmo incalzante alla narrazione. Anche gli animali comprimari, sono perfettamente caratterizzati e arricchiscono ogni scena dandogli un tocco buffo e insolito. Non a caso, le tavole di questo libro sono state selezionate per la Mostra illustratori della Bologna Children’s Book Fair 2025.

Terre di Mezzo, pubblica un ennesimo gioiellino che va ad arricchire il suo catalogo. Il confezionamento è come sempre di alto livello, sia per quanto riguarda la qualità di stampa che risalta i meravigliosi colori ad acquarello di Sangiò. Sia per quanto riguarda l’impaginato che riesce a posizionare il testo senza renderlo troppo invadente rispetto all’ariosità delle illustrazioni. Infine non possono non essere menzionate le magnifiche sguardie che vanno ad incorniciare le bellissime tavole del libro.

Conclusione – Un leprotto molto di fretta

Un leprotto molto di fretta è un albo poetico e al tempo stesso frizzante. La lettura scivola veloce e segue in fretta il protagonista. Passiamo pagina dopo pagina attraverso ambientazioni meravigliose, tra paesaggi bucolici che avvolgono un piccolo villaggio. Un libro che fa riflettere sull’importanza di ciò che si fa. Del nostro percorso, o viaggio, che ognuno di noi intraprende ogni giorno. La preziosità del percorso e non solo della meta. Così il libro si sfoglia a tutta velocità inseguendo il leprotto. Ma si potrà poi risfogliare e goderne di nuovo con più calma, per ammirare ogni dettaglio che magari prima ci era sfuggito.

Il messaggio è chiaro e potente e lo stile dell’illustrazione dolce e soffuso, crea una grande atmosfera. In conclusione Un leprotto molto di fretta è uno di quei libri che andrebbe letto e riletto. In questo caso la seconda rilettura, e quelle successive, saranno sicuramente molto più lente rispetto alla prima. Da consigliare a coloro che vanno sempre di fretta, e che a volte, rischiano di perdersi tutto il bello che li circonda.