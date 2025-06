Tougen Anki: l’anime debutta con un’anteprima esclusiva e accende l’hype

Il 21 giugno 2025, i riflettori del mondo anime si sono accesi su Tougen Anki, in occasione di un evento molto atteso: la proiezione esclusiva dei primi tre episodi durante il Japan Premiere. L’adattamento del manga di Yura Urushibara ha finalmente mostrato il suo volto animato, lasciando un’impressione forte tra gli spettatori presenti e aumentando le aspettative per l’uscita ufficiale, prevista per l’11 luglio. E a giudicare dalle reazioni, le premesse per un successo ci sono tutte.

Più di una semplice anteprima

L’evento non si è limitato alla proiezione: i fan presenti hanno potuto assistere anche alla pubblicazione del terzo trailer ufficiale e a una nuova locandina che cattura alla perfezione l’atmosfera dell’opera. Colori forti, contrasti netti, sguardi carichi di tensione: la visual mette in risalto il cuore pulsante della storia, quella lotta tra sangue e destino che guida tutto. Il trailer, poi, ha offerto uno sguardo più profondo su animazioni, combattimenti e tono generale della serie. E sì, le aspettative ora sono altissime.

Arriva su Crunchyroll, anche in Italia

La grande notizia per il pubblico internazionale è che Tougen Anki sarà disponibile in simulcast su Crunchyroll. Tradotto: potremo seguirlo anche in Italia, sottotitolato, a partire dal giorno del debutto. Una scelta che conferma le ambizioni globali del progetto e permette ai fan di tutto il mondo di vivere la serie in tempo reale, senza spoiler e in alta qualità.

Un manga che cresce a vista d’occhio

Il manga, serializzato su Weekly Shōnen Champion, è uno dei titoli in ascesa più interessanti degli ultimi tempi. Con oltre 4 milioni di copie in circolazione, ha saputo distinguersi grazie a una miscela ben dosata di azione, conflitti familiari e folklore reinterpretato. Ora l’anime ha l’occasione di trasformare quel potenziale in un fenomeno ancora più grande.

Il conto alla rovescia è iniziato: l’11 luglio è dietro l’angolo, e la guerra tra Oni e Momotarō sta per cominciare.