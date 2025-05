Tougen Anki: l’anime è in arrivo con un’ending firmata BAND-MAID

Una delle serie più attese della prossima stagione estiva è pronta a fare il suo debutto: Tougen Anki, adattamento dell’omonimo manga di Yura Urushibara, andrà in onda a partire dall’11 luglio 2025. La notizia ha rapidamente acceso l’entusiasmo dei fan, alimentando le aspettative attorno a un’opera che mescola azione, mistero e una mitologia oscura ispirata al folklore giapponese.

Un’ending esplosiva

A rendere ancora più interessante questo annuncio è la scelta della sigla di chiusura. L’ending, intitolata “What is justice?”, sarà interpretata dalle BAND-MAID, celebre rock band giapponese tutta al femminile, nota per il suo stile energico e per l’originale contrasto tra l’estetica da cameriere in stile “maid” e il sound potente e aggressivo. Conosciute a livello internazionale, le BAND-MAID hanno già partecipato a colonne sonore anime e videogiochi, ma questa collaborazione segna una nuova tappa significativa nel loro rapporto con il mondo dell’animazione giapponese.

Il manga tra folklore e battaglie sovrannaturali

Il manga Tougen Anki, pubblicato a partire dal 2020 sulla rivista Weekly Shonen Champion, racconta la storia di Shiki Ichinose, un ragazzo dal passato misterioso che scopre di appartenere a una stirpe legata ai Momotaro e agli Oni, due fazioni in conflitto da generazioni. Tra segreti di famiglia, battaglie sovrannaturali e poteri ereditari, l’opera si è costruita un seguito fedele grazie al suo stile grafico dinamico e alla trama ricca di colpi di scena. In Italia, il manga è pubblicato da Panini Comics sotto l’etichetta Planet Manga dal marzo 2023, con ottimi riscontri tra i lettori appassionati di shonen d’azione.

La produzione dell’anime e le aspettative

L’anime sarà prodotto dallo studio Satelight, già noto per titoli come Symphogear e Fairy Tail: Final Series. Con una direzione artistica curata e un comparto sonoro promettente, Tougen Anki si candida a essere uno dei titoli più esplosivi dell’estate 2025. Restano da svelare la opening e altre informazioni sul cast vocale, ma l’hype è già alle stelle.