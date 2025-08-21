Tougen Anki: in arrivo ad ottobre il “Nerima Arc” con un trailer ricco di sorprese

Buone notizie per i fan di Tougen Anki: l’anime tornerà a ottobre con la seconda parte, che coprirà il cosiddetto Nerima Arc.

La conferma è arrivata con un nuovo trailer ufficiale che non solo mostra scene inedite, ma introduce anche diversi personaggi chiave legati sia all’Agenzia degli Oni che alla rivale Agenzia dei Momotaro. Insieme al video è stata diffusa anche una nuova key visual, che offre un primo sguardo al tono e alle atmosfere di questa fase della storia.

Uno degli elementi che hanno subito attirato l’attenzione è la colonna sonora: la nuova opening sarà “AMIDAKUJI”, interpretata da CHOGAKUSE, mentre l’ending, intitolata “ACTION”, sarà cantata da eill. Entrambi i brani sono già stati inclusi nel trailer e danno un’idea dell’energia che accompagnerà i prossimi episodi.

Il Nerima Arc si preannuncia centrale per lo sviluppo della trama. Dopo gli eventi della prima parte, la serie è pronta ad alzare la posta in gioco, portando lo scontro tra Oni e Momotaro su un livello ancora più intenso. L’ingresso di nuovi personaggi, con le loro abilità e motivazioni, aggiungerà tensione e renderà i rapporti di forza sempre più imprevedibili.

Tougen Anki è tratto dal manga di Yura Urushibara, ancora in corso di pubblicazione in Giappone. L’adattamento animato ha fin da subito catturato l’interesse del pubblico per il suo mix di azione, folklore giapponese e conflitti tra clan. Con il passaggio al nuovo arco narrativo, la serie ha l’occasione di consolidare il suo successo e di ampliare ancora di più la fanbase, anche fuori dal Giappone.

Con trailer, visual e sigle già svelati, l’attesa cresce di settimana in settimana. Il debutto del Nerima Arc a ottobre sarà quindi un momento importante non solo per chi ha seguito l’anime dall’inizio, ma anche per chi cerca una serie ricca di azione e colpi di scena da scoprire episodio dopo episodio.