To Your Eternity: svelata la visual principale per la Stagione 3

To Your Eternity, tornerà sugli schermi a ottobre 2025 con la sua terza stagione. In vista dell’uscita, è stata diffusa una nuova visual promozionale che accompagna l’annuncio, accendendo nuovamente l’attenzione sul progetto.

Un ritorno molto atteso dai lettori del manga

La terza stagione coprirà l’arco narrativo “This World”, uno dei momenti più intensi della serie a livello emotivo e narrativo. Chi ha seguito la versione cartacea di Yoshitoki Ōima sa quanto questa fase sia importante per lo sviluppo di Fushi, chiamato ad affrontare nuove sfide e responsabilità. L’anime continuerà così il suo percorso fedele al manga, mantenendo intatta la profondità che ha sempre contraddistinto la storia.

Produzione confermata e staff di nuovo coinvolto

Alla regia Sōta Yokote, mentre Kiyoko Sayama, già al lavoro sulla seconda stagione, sarà il direttore capo con lo Studio Drive nuovamente incaricato dell’animazione. La continuità nello staff lascia ben sperare sul piano tecnico e narrativo, visto il buon lavoro svolto finora. Anche la sceneggiatura sarà ancora affidata a Shinzō Fujita, mentre la colonna sonora porterà di nuovo la firma di Ryo Kawasaki.

Una serie che continua a toccare corde profonde

Questa serie ha sempre parlato al cuore di chi la guarda. Non racconta solo un viaggio pieno di ostacoli, ma si sofferma su temi importanti come l’identità, i ricordi e le relazioni che nascono lungo la strada. Chi la segue fin dall’inizio sa quanto riesca a emozionare, stagione dopo stagione.

Un seguito che cresce anche all’estero

Anche fuori dal Giappone, To Your Eternity continua a farsi notare. È diventato uno dei titoli più amati da chi cerca storie profonde, non solo azione o combattimenti. Il modo in cui unisce emozione e riflessione lo ha reso speciale per molti fan.

Disponibilità e distribuzione in Italia

In Italia, la terza stagione sarà trasmessa da Crunchyroll, che ha già confermato la distribuzione in simulcast. I fan potranno quindi seguirla in contemporanea con il Giappone, proprio come avvenuto per le stagioni precedenti.