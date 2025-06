To Your Eternity si conclude: una copertina celebrativa dedicata all’opera nel prossimo numero di Weekly Shonen Magazine

To Your Eternity (Fumetsu no Anata e) di Yoshitoki Ōima si avvia ufficialmente alla conclusione dopo un percorso narrativo iniziato nel novembre 2016. Il capitolo finale sarà pubblicato il 4 giugno 2025 all’interno del numero 27/2025 di Weekly Shonen Magazine, che celebrerà l’opera dedicandole la copertina, un onore riservato solo ai titoli più significativi. L’autrice, già nota per A Silent Voice, si congeda così da una delle sue opere più toccanti e filosofiche.

Un’odissea esistenziale lunga otto anni

La storia di To Your Eternity ha accompagnato i lettori per oltre otto anni, raccontando l’incredibile viaggio di Fushi, un essere immortale che cambia forma e identità a seconda degli incontri e delle esperienze. Un racconto di formazione che esplora la natura della vita, della morte, del dolore e dell’amore attraverso un prisma profondamente umano e malinconico. L’opera è stata premiata nel 2019 con il Kodansha Manga Award come miglior manga shōnen, a conferma del suo valore artistico e narrativo.

Il volume finale in uscita ad agosto

Il volume 25, che raccoglierà il finale della serie, sarà disponibile in Giappone a partire dal 12 agosto 2025. Per i fan sarà un appuntamento carico di emozione, un’occasione per rileggere la storia in modo completo e rivedere la lunga evoluzione del protagonista e dei personaggi secondari che hanno segnato la sua esistenza.

L’anime continua: stagione 3 in arrivo

Anche se il manga giunge al termine, la serie animata è tutt’altro che finita. È infatti in lavorazione la terza stagione dell’anime, già annunciata ufficialmente e attualmente in fase di produzione. La nuova stagione adatterà l’arco narrativo finale, portando anche il pubblico televisivo verso la conclusione della storia di Fushi. Questo permetterà anche ai nuovi fan, magari scopritori dell’opera tramite l’anime, di vivere fino in fondo l’intensità emotiva che ha reso To Your Eternity un successo internazionale.

Un addio che lascia il segno

La conclusione di To Your Eternity segna la fine di una delle serie più profonde degli ultimi anni. Con i suoi temi esistenziali e la sua narrazione poetica, il manga lascia un’eredità importante nel panorama editoriale, rafforzando la posizione di Yoshitoki Ōima come una delle autrici più sensibili e talentuose della scena contemporanea.