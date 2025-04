To Your Eternity: la conclusione dell’opera di Yoshitoki Ōima

Dopo quasi nove anni di serializzazione, To Your Eternity (Fumetsu no Anata e), l’opera di Yoshitoki Ōima, giunge alla sua conclusione con l’uscita del volume 25, prevista nel 2025. La serie, conosciuta per la sua narrazione emozionante e profonda, è iniziata nel novembre 2016 sulle pagine del Weekly Shōnen Magazine di Kōdansha e ha conquistato lettori in tutto il mondo grazie alla sua profonda riflessione sull’identità, la memoria e il significato dell’esistenza.

Fushi e la ricerca del significato dell’esistenza

La storia segue Fushi, un’entità immortale che può assumere la forma di ciò con cui entra in contatto, a patto che l’esperienza sia stata emotivamente rilevante. Nel corso della narrazione, Fushi attraversa ere, culture, guerre e rinascite, affrontando la solitudine e imparando a conoscere l’amore, il dolore e la complessità dell’essere umano.

Diviso in tre archi narrativi principali, il manga ha guidato i lettori attraverso un viaggio intimo e universale, esplorando temi come la solitudine, la memoria, la morte e il senso della continuità. L’ultimo arco, ambientato in un lontano futuro, mette in luce una società profondamente cambiata ma ancora influenzata dall’eredità di Fushi.

Un successo riconosciuto a livello internazionale

To Your Eternity ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il 43º Kodansha Manga Award come miglior shōnen nel 2019. In Italia, la serie è pubblicata da Star Comics, mentre l’adattamento anime ha visto due stagioni tra il 2021 e il 2023, con una terza stagione annunciata.

Un finale toccante e riflessivo

Il capitolo finale non cerca risposte semplici, ma offre un momento di riflessione delicata e poetica. Fushi, ora consapevole delle infinite possibilità dell’esistenza, incontra nuovamente personaggi chiave del suo passato, tra cui una March ormai invecchiata in un ultimo scambio che celebra i ricordi condivisi e la bellezza della vita, anche nella sua fragilità.

Con la pubblicazione del volume 25, si chiude una saga che si conferma come un’opera profonda e commovente, capace di esplorare le sfumature dell’esperienza umana attraverso la lente dell’immortalità. Yoshitoki Ōima ha saputo intrecciare immagini potenti con una scrittura intensa, creando un’opera capace di far riflettere profondamente sul significato dell’identità e della connessione.