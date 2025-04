To Your Eternity: rivelata la nuova visual per la terza stagione

Dopo una lunga attesa, arriva finalmente una novità importante per i fan di To Your Eternity. E’ stata rilasciata la nuova visual ufficiale per la terza stagione dell’anime, insieme all’annuncio della sua uscita, prevista per ottobre 2025. La visual segna un nuovo punto di partenza per la serie, che ha conquistato milioni di spettatori con il suo tono profondo, malinconico e spesso struggente.

Anche se al momento non sono stati rilasciati dettagli sullo studio d’animazione o sul cast che lavorerà alla nuova stagione, ci si aspetta che nei prossimi mesi arrivino aggiornamenti ufficiali.

Il ritorno in scena di Fushi

La seconda stagione si è conclusa lasciando i fan in trepidante attesa. Con la nuova visual, che mostra Fushi in una posa riflessiva e solenne, circondato da scenari simbolici, la produzione anticipa un arco narrativo più maturo e complesso, dove si esploreranno nuovi temi legati all’identità, al libero arbitrio e al senso della memoria. Chi ha letto il manga sa bene che gli eventi in arrivo sono tra i più intensi della serie, capaci di lasciare il segno.

L’arco narrativo “This World”

La terza stagione adatterà l’arco narrativo “This World”, noto anche come “Modern Day Arc”, che porta la storia nel presente. Questo cambiamento temporale introduce nuove dinamiche e sfide per Fushi, esplorando temi come l’identità e il senso di appartenenza in un mondo contemporaneo.

Con una nuova ambientazione e l’introduzione di personaggi inediti, la terza stagione di To Your Eternity promette di offrire una narrazione profonda e coinvolgente. L’appuntamento è fissato per l’autunno 2025, con Fushi pronto a intraprendere un nuovo capitolo del suo eterno viaggio.

Le parole dell’autrice

L’opera, tratta dal manga di Yoshitoki Ōima (già celebre per A Silent Voice), racconta la storia di Fushi, un essere immortale in grado di assumere le sembianze di ciò che lo colpisce emotivamente. Attraverso un viaggio lungo secoli, Fushi impara cosa significa essere umano, vivendo perdite, legami e scelte che mettono alla prova la sua stessa esistenza.

Yoshitoki Ōima ha condiviso un messaggio con i fan, esprimendo entusiasmo per l’adattamento del nuovo arco narrativo e ringraziando il pubblico per il continuo supporto.