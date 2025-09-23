News Anime

To Your Eternity: il trailer della terza stagione rivela l’opening dei Perfume

Eleonora Masala 23/09/2025

Il viaggio di To Your Eternity è pronto a continuare. È uscito il nuovo trailer della terza stagione di To Your Eternity e già sta facendo parlare tantissimo. Oltre a qualche scena inedita, la sorpresa più grande è l’opening: si intitola “Fumetsu no Anata” ed è cantata dalle Perfume, uno dei gruppi pop più iconici del Giappone. 

Segnatevi la data: il 4 ottobre 2025 l’anime torna in Giappone, e grazie a Crunchyroll potremo vederlo in contemporanea anche qui da noi. Ma non è finita: insieme al trailer sono arrivati anche nuovi dettagli sullo staff.

Alla regia ci sarà Sota Yokote, mentre la direzione è affidata a Kiyoko Sayama. La sceneggiatura è affidata a Shinzo Fujita, invece il character design porta la firma di Koji Yabuno. Le musiche saranno composte da Ryo Kawasaki e la produzione animata è divisa tra Studio Drive e Studio Massket.

To Your Eternity ha debuttato come manga nel 2016 e nel tempo si è imposto come una delle opere più toccanti della scena giapponese. La storia ruota attorno a un’entità misteriosa, inizialmente un semplice “orb” capace di mutare forma e rigenerarsi dopo la morte.

La sua esistenza prende una piega inattesa quando assume le sembianze di un ragazzo: così nasce Fushi, protagonista di un cammino segnato da incontri, legami e inevitabili perdite.

Il cuore della serie è la crescita di Fushi, che impara cosa significhi essere umano grazie all’affetto e al dolore condiviso con chi incrocia la sua strada. Ma il suo percorso è continuamente minacciato dai Nokker, entità oscure e distruttive che incarnano il lato più crudele dell’esistenza.

Con una nuova stagione pronta a esplorare altre sfide e trasformazioni, l’attesa è alta. L’aggiunta di un’opening firmata Perfume rappresenta una scelta capace di unire intensità visiva e forza musicale, rendendo l’autunno 2025 una data da segnare sul calendario di tutti gli appassionati.

