The Rising of the Shield Hero: confermata la quinta stagione e in arrivo anche un videogioco

La storia di The Rising of the Shield Hero va avanti ancora. Dopo la quarta stagione, uscita nell’estate 2025, è arrivata la conferma che l’anime avrà anche una quinta stagione. Non ci sono ancora date ufficiali, ma intanto ci hanno già regalato una visual e un breve teaser che mostrano scene cariche di tensione: sabbia, una musica d’impatto, una figura misteriosa seduta su un trono e un primo piano di Naofumi che dice già tanto sul tono che avrà questa nuova fase.

Ma le novità non finiscono qui. Oltre alla serie, è stato svelato anche un videogioco dedicato al franchise, in arrivo su PC e mobile a livello globale. Per ora si sa pochissimo, ma una prima immagine con Raphtalia al centro basta a far capire che il progetto è concreto e in lavorazione.

E se qualcuno fosse nuovo al titolo, The Rising of the Shield Hero nasce come light novel di Aneko Yusagi con le illustrazioni di Seira Minami, pubblicata da MF Books. La storia è quella di Naofumi, un ragazzo otaku catapultato in un altro mondo con il compito di diventare l’Eroe dello Scudo, il più debole dei quattro eroi leggendari. Tradito e lasciato solo, è costretto a ripartire da zero, affidandosi unicamente alla sua determinazione e al potere del suo scudo.

Dal web novel del 2012, la serie si è trasformata in un vero fenomeno con manga, spin-off e naturalmente l’anime, iniziato nel 2019. Nel tempo, la produzione ha visto cambiamenti nello staff, ma ha mantenuto figure chiave come il compositore Kevin Penkin, che continua a firmare le musiche, e lo studio Kinema Citrus, presente fin dall’inizio.

Con la quarta stagione disponibile in streaming su Crunchyroll, i fan hanno già un bel po’ di contenuti a disposizione. Ora l’attenzione è tutta sulla quinta stagione e sul nuovo gioco: due progetti che promettono di espandere ancora di più l’universo di The Rising of the Shield Hero.