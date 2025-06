The Rising of the Shield Hero 4: il debutto a luglio con nuovo trailer e visual

La quarta stagione di The Rising of the Shield Hero è finalmente pronta a mostrarsi al pubblico. L’attesissima nuova serie verrà presentata ufficialmente il 9 luglio 2025, come confermato durante un recente evento in Giappone. A rendere l’annuncio ancora più speciale sono stati il rilascio di un nuovo trailer e una visual che hanno subito acceso l’entusiasmo dei fan, alimentando le aspettative per un capitolo che si preannuncia ricco di tensione e grandi rivelazioni.

Il trailer e la visual: prime anticipazioni

Il trailer offre un assaggio delle sfide che attendono Naofumi, Raphtalia e Filo, mentre la compagnia si addentra nel regno di Siltvelt. Le immagini anticipano scontri intensi, nuovi alleati e minacce inedite, con un’atmosfera carica di tensione e mistero. Non mancano scorci su paesaggi suggestivi e battaglie spettacolari, in perfetto stile Shield Hero. Ad accompagnare le scene c’è l’opening, nuovamente affidata ai MADKID, mentre l’ending sarà sulle note emozionanti di Chiai Fujikawa. La visual ufficiale mostra i protagonisti immersi in un paesaggio marino oscuro e inquietante, suggerendo un arco narrativo legato alle loro origini e al passato che ritorna a bussare.

Cosa aspettarsi dalla nuova stagione

Questa nuova stagione si concentrerà sull’arco della Successione di Siltvelt, tratto dalle light novel di Aneko Yusagi. La storia porterà Naofumi e i suoi compagni ad affrontare intrighi politici e conflitti con l’Impero Q’Ten Lo, mentre emergeranno importanti rivelazioni sulla discendenza di Raphtalia, che finirà al centro di complotti e battaglie per il potere. I pericoli non saranno solo fisici: il gruppo dovrà muoversi tra complotti, tradimenti e giochi di potere che metteranno a dura prova la loro unità e il loro coraggio.

Il ritorno dello staff e del cast

Alla regia troveremo Hitoshi Haga, con lo studio Kinema Citrus nuovamente alla produzione e una squadra di artisti che promette qualità e spettacolo. Confermati anche i doppiatori storici: Kaito Ishikawa (Naofumi), Asami Seto (Raphtalia) e Rina Hidaka (Filo). L’estate si accende: i fan possono prepararsi a un’avventura epica che li terrà con il fiato sospeso fino all’ultimo episodio.