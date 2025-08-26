The Fragrant Flower Blooms With Dignity arriva in Italia con J-POP Manga

J-POP Manga ha appena esaudito un desiderio condiviso da molti fan: il manga Kaoru Hana wa Rin to Saku (The Fragrant Flower Blooms With Dignity) di Saka Mikami sarà presto disponibile anche in Italia, atteso già per questo autunno. Annunciato con entusiasmo, questo romance scolastico si posiziona come uno dei titoli rosa più attesi dell’etichetta dopo i grandi successi come Zatch Bell! e Nina the Starry Bride.

Il titolo porta in copertina una trama dolce ma piena di tensioni adolescenziali: Kaoruko è una studentessa modello di un liceo femminile prestigioso; Rintaro, invece, frequenta un istituto maschile noto per i suoi teppisti, ma ha un cuore grande, diverso dall’aspetto. Il destino li fa incontrare nella pasticceria di famiglia di lui, e tra i due nasce un’intesa immediata. Peccato solo che la loro amicizia o forse qualcos’altro?, non passi inosservata alle rispettive classi.

In Giappone Kaoru Hana wa Rin to Saku ha venduto milioni di copie ed è stato candidato al Premio Kodansha nel 2023 e nel 2024, riconoscimenti importanti che confermano la qualità della storia e della sua autrice. Questa edizione italiana, quindi, arriva al momento giusto, per permettere anche al nostro pubblico di scoprire o riscoprire questa storia d’amore tenera e complicata.

E per chi non lo sapesse, The Fragrant Flower Blooms With Dignity ha già ricevuto un adattamento anime realizzato dallo studio CloverWorks, in onda in Giappone dal 5 luglio 2025. Buone notizie anche per noi: l’anime arriverà ufficialmente in Italia il 7 settembre su Netflix, permettendo così di vivere la storia di Kaoruko e Rintaro anche sullo schermo, con tutta la magia e l’emozione che hanno conquistato i lettori del manga.

Insomma, l’attesa è finita, e presto Kaoru Hana wa Rin to Saku sarà sugli scaffali italiani. Una storia romantica ma non banale che potrebbe facilmente diventare il vostro prossimo manga del cuore.