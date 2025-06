Tante novità in arrivo per Astra: da settembre SWEET PAPRIKA, BLASFAMOUS e molto altro

Edizioni Star Comics ha annunciato, tramite i suoi canali social ufficiali, un calendario ricco di novità firmate Astra, la sua etichetta dedicata ai titoli più originali e dirompenti. Nei prossimi mesi, i lettori potranno contare su nuove uscite che spaziano tra storie brillanti, dissacranti e intense, confermando l’impegno dell’editore nel proporre fumetti capaci di conquistare pubblici diversi e offrire letture che lasciano il segno. Il programma si presenta vario e stimolante, pensato per soddisfare appassionati di generi differenti e attirare nuovi lettori curiosi di scoprire autori e opere fuori dagli schemi.

Si parte a settembre con Sweet Paprika: Open for Business

La prima uscita in programma è prevista per settembre 2025 e segna il ritorno di un personaggio amatissimo: Sweet Paprika. Il nuovo volume si intitola Sweet Paprika: Open for Business e sarà disponibile sia in edizione Regular sia con una Variant Cover, per soddisfare i collezionisti e i fan più appassionati. L’opera promette di ampliare l’universo creato da Mirka Andolfo, con nuovi sviluppi e sorprese per la diavoletta protagonista e il suo mondo così ironico e seducente.

Ottobre tra blasfemia e mistero

A ottobre sarà la volta di due uscite molto diverse tra loro, ma ugualmente attese. Arriverà infatti Blasfamous Omnibus, edizione integrale della serie controversa e provocatoria di Mirka Andolfo, capace di mescolare satira, pop culture e critica sociale. Insieme a questo volume, farà il suo debutto One for Sorrow, un’opera inedita che si preannuncia carica di mistero e atmosfere cupe, pronta a catturare chi ama le storie dai toni più dark e riflessivi.

Novembre con un volume unico intenso

Il calendario si chiude a novembre con Ines, un volume unico che si preannuncia intenso e toccante. Poche le anticipazioni al momento, ma Star Comics lo presenta come un titolo capace di lasciare il segno grazie alla forza della sua protagonista e ai temi profondi che affronterà.

Con queste nuove uscite, Astra conferma la sua identità come etichetta attenta alle storie fuori dagli schemi, pronte a emozionare, provocare e far riflettere.