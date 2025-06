Star Comics celebra il Pride Month 2025 con nuove uscite queer e contenuti speciali

In occasione del Pride Month 2025, Star Comics rinnova il suo impegno nella promozione della diversità e dell’inclusione attraverso una serie di iniziative speciali. La casa editrice celebra il mese dedicato ai diritti della comunità LGBTIAQ+ con nuove pubblicazioni nella collana Queer, una raccolta esclusiva di wallpaper e un omaggio dell’autore Djun ai lettori italiani.

Novità della collana Queer

La collana Queer di Star Comics, dedicata a storie che superano i binarismi di genere e le prospettive eteronormative, si arricchisce di nuovi titoli. Tra le uscite di giugno spicca The Blue Summer and You – Second Season di Nagisa Furuya, sequel dell’amato Blue Summer. Il volume, disponibile dal 24 giugno, approfondisce la relazione tra Chiharu e Wataru, ora al secondo anno di università, e include un capitolo extra originariamente pubblicato solo nell’edizione limitata giapponese.

Altre novità includono Therapy Game Restart n. 5 di Meguru Hinohara, in uscita il 17 giugno, che continua a esplorare la relazione tra Minato e Shizuma, e La persona che mi piace non è un ragazzo n. 4 di Sumiko Arai, disponibile dal 27 maggio, che segue le vicende di Aya e Mitsuki, due appassionate di musica rock.

Queer Wallpaper Collection – Love Journey

Per celebrare il Pride Month, Star Comics offre ai lettori la Queer Wallpaper Collection – Love Journey, una raccolta di sfondi digitali dedicata alle serie più amate della collana Queer. Tra questi, spiccano due illustrazioni esclusive realizzate da Djun, autore di Here U Are, pensate appositamente per il pubblico italiano. La collezione è disponibile gratuitamente sul sito ufficiale di Star Comics per tutto il mese di giugno.

Con queste iniziative, Star Comics continua a sostenere la visibilità e la rappresentazione delle diverse identità e orientamenti, offrendo ai lettori storie che celebrano l’amore in tutte le sue forme.