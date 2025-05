Edizioni Star Comics infiamma il Comicon Napoli 2025: tra draghi, kaiju e amori imprevisti

Durante la giornata inaugurale del Comicon Napoli 2025, Edizioni Star Comics ha sorpreso i lettori con una valanga di annunci che spaziano tra generi e stili diversi, confermando la volontà dell’editore di abbracciare un pubblico sempre più ampio e variegato. Tra opere attesissime, edizioni rinnovate e nuove scommesse editoriali, il primo maggio si è trasformato in una vera e propria festa per gli amanti del manga.

Le nuove commedie scolastiche

Tra i nuovi annunci figura One Piece Campus, una spassosa rivisitazione scolastica dell’universo creato da Oda, dove i celebri pirati diventano studenti fuori dal comune. In arrivo anche RuriDragon, la commedia fantasy di Masaoki Shindō con protagonista una ragazza metà drago.

Fantasy, azione e nuove prospettive

Sul versante action-fantasy, l’annuncio di Kaiju No. 8 B-Side ha acceso l’entusiasmo del pubblico. Questo spin-off approfondisce il passato e le sfumature di personaggi secondari della serie madre, offrendo un nuovo sguardo sul mondo devastato dai kaiju. A sorpresa arriva anche Astro Royale, un battle royale ambientato nello spazio, e Paradox Ghostwriter, misterioso thriller che intreccia il mondo della scrittura e quello del paranormale.

Grandi ritorni e nuove edizioni

Tornano sugli scaffali anche opere iconiche: Fushigi Yugi verrà riproposto in una nuova edizione tutta da collezionare, mentre Manga Bomber New Edition offrirà ai lettori un tuffo nel mondo dei giovani aspiranti mangaka in una veste grafica rinnovata. Spazio anche al maestro Osamu Tezuka con Crater Thinks, raccolta di racconti dalle tinte filosofiche e surreali.

BL tra istinti selvaggi e sentimenti improvvisi

Il settore boys’ love si arricchisce con due nuove proposte intriganti. Non volevo innamorarmi -Double- di Ryoma Kitada racconta con ironia e delicatezza il legame tra due ragazzi dai caratteri opposti, in un mix di dolcezza e imbarazzo. Dall’altra parte, Wolf Pack promette un tono più cupo e drammatico, ambientato in un mondo in cui l’amore si intreccia con l’istinto animalesco di una misteriosa confraternita di lupi mannari.

Romance gotico e horror psicologico

Chi ama le storie romantiche con venature dark troverà pane per i suoi denti con Otaku Vampire’s Love Bite (Oshi ni Amagami), dove una relazione tra idol e fan si tinge di vampirismo. Per gli amanti del brivido, infine, Asyl esplora il terrore psicologico in un’ambientazione manicomiale disturbante e inquietante.