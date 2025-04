L' anime di One Piece è tornato con l' episodio 1125 sul piccolo schermo e ha lasciato i fan in pensiero con un cliffhanger che mette un personaggio del CPO in pericolo. Questo personaggio, molto amato dai fan, si ritrova in una situazione difficile dopo aver subito un attacco mortale destinato a Vegapunk. Aveva già tradito il [' ]