Superman: Inferno | Recensione

Tobia Brunello 09/08/2025

  • Autori: Marco Nucci, Fabio Celoni
  • Formato: 20.3X31.5, C., 64 pagine
  • Prezzo: 20,00 euro
  • Casa editrice: Panini Comics
  • Data di uscita: 25 giu. 2025

In occasione della “Summer of Superman” che accompagna il film di James Gunn Panini Comics presenta questa edizione speciale di Superman: Inferno, ovvero la prima storia di Superman realizzata nel nostro paese da un team creativo completamente italiano, vale a dire Marco Nucci e Fabio Celoni (con il lettering di Andrea Accardi).

 

Inferno è stata pensata per l’antologia Superman: Il Mondo, in cui (sulla falsariga dei progetti precedenti dedicati a Batman e Joker) tanti team creativi di tanti paesi diversi forniscono la propria interpretazione sull’iconico personaggio DC.

Proprio per questa natura, ovvero di una storia breve inserita in un contesto di ben più ampio respiro, la storia risulta forse un po’ “poco” per un volume così prestigiosoUn volume di grande formato, con carta di grammatura pesante, con la storia presentata in due versioni consecutive (con e senza testi), un ampio apparato di extra che presenta schizzi preliminari, layout, il pitch e la sceneggiatura completa, le prove di lettering ed infine una lunga intervista a Marco Nucci e Fabio Celoni. Un trattamento degno di un capolavoro del fumetto.

 

Ma Superman: Inferno si merita davvero questo trattamento? Snì. Intendiamoci, è una bella storia che omaggia Superman e alcuni elementi tipicamente italiani (Firenze, Dante Alighieri e la sua Divina Commedia). Certamente l’importanza nel vedere la prima storia tutta italiana di un’icona del fumetto come Superman giustifica un trattamento speciale.

 

Ma nello spazio di sole 16 pagine si affollano tante cose che forse non riescono a trovare tutte il giusto respiro: la rappresentazione di Firenze, il rapporto tra Clark Kent e Lois Lane, l’apparizione dell’Inferno al centro della città toscana, la discesa di Superman attraverso l’inferno dantesco (accompagnato anche dagli endecasillartbi della Divina Commedia), l’inserimento di alcuni nemici classici del personaggio nei gironi infernali, la risoluzione della vicenda attraverso un twist narrativo preannunciato nelle prime pagine e la chiusura che rimanda a Dante Alighieri…

 

Il tutto attraverso i disegni di Fabio Celoni, che riesce ad essere distintivo ma allo stesso tempo a distaccarsi dallo stile disneyano. Ecco, sicuramente il formato più grande rende maggiormente giustizia ad alcune sue tavole rispetto al classico formato comic-book del volume antologico. 

 

In conclusione, Superman: Inferno è una bella storia per rappresentare l’Italia nel contesto di un’antologia dedicata alle varie interpretazioni di Superman da parte di autori da tutto il mondo, ma forse dedicarle un’edizione di tale pregio è forse un po’ troppo pretenzioso, senza nulla togliere al buon lavoro svolto da Nucci e Celoni.

In breve

Storia

6.5

Disegni

6.5

Cura editoriale

10

Sommario

Una buonissima storia che riesce ad omaggiare l’icona di Superman, la città di Firenze e la figura di Dante Alighieri in sole 16 pagine. Forse un po’ poche per giustificare l’edizione deluxe così ricca di extra, realizzata comunque in maniera impeccabile.

Punteggio Totale

7.7

stars

