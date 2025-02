Supergirl: la Summer of Superman porta la nuova serie di Kara Zor-El

L’iniziativa editoriale Summer of Superman della DC dà il benvenuto (di nuovo) alla Fanciulla della Potenza nel roster di titoli DC All In con il debutto di Supergirl, una nuovissima serie scritta e illustrata dalla celebre narratrice Sophie Campbell (Wet Moon, Teenage Mutant Ninja Turtles).

Kara Zor-El è sempre stata un membro chiave della Super-Famiglia di Metropolis, ma la Campbell porta Supergirl in una nuova direzione in un ambiente familiare, tornando alle sue radici nella città di Midvale. Ma tornare nella sua città natale dopo tanti anni di assenza presenta già alcune sfide: c’è già un’altra Supergirl che protegge la città e salva la situazione. I lettori dovranno leggere il numero d’esordio il 14 maggio per scoprire se la vera Supergirl riuscirà a scoprire l’identità dell’ impostora e a fermarla prima che le rubi la vita!

Sophie Cambpell ha dichiarato:

“Sono cresciuta nell’industria dei fumetti scrivendo e disegnando soprattutto graphic novel, quindi fare lo stesso con Supergirl mi sembra di tornare alle mie radici narrative. I miei principali punti di riferimento per Kara Zor-El sono state le storie e i costumi stravaganti degli anni ’70, il film del 1984 e lo show della CW, di cui ero una grande fan. Nel creare questa versione di Supergirl, attingerò ad alcune di queste influenze nel corso della serie”.

Supergirl gets a new book written and drawn by Sophie Campbell! It releases on May 14th and will be a part of Summer of Superman! — DCUWORLD (@dcuworld.bsky.social) 21 febbraio 2025 alle ore 04:19

Con una nuova serie, Supergirl riceve anche un nuovo costume, disegnato dal famoso artista di copertine Stanley “Artgerm” Lau, che ha dichiarato:

“Avendo realizzato artworks per i videogiochi, ho una certa familiarità con la creazione di design e costumi dei personaggi. Nel disegnare un nuovo costume per Supergirl, volevo creare qualcosa di fresco mantenendo intatti gli elementi chiave. Ho adottato il tema “sportivo e divertente, ma con una buona dose di grinta” e ho incorporato questi elementi nel costume; ho anche apportato delle modifiche al simbolo del petto per dargli un tocco più dinamico. Sophie ha catturato perfettamente il look e non vedo l’ora che i lettori lo vedano”.