Studio Ghibli: qual è il film più amato dal pubblico?

Se chiedete a un gruppo di fan di Studio Ghibli quale sia il loro film preferito, le risposte saranno probabilmente tanto variegate quanto il catalogo dello studio. Alcuni potrebbero optare per l’azione epica di Princess Mononoke, altri per l’intensa emozione di Grave of the Fireflies. Tuttavia, un sondaggio online ha cercato di trasformare questo dibattito soggettivo in una classifica oggettiva, rivelando quale sia il vero capolavoro di Ghibli secondo il pubblico.

La Città Incantata è il migliore?

Il sondaggio, condotto da Ranking.net, non ha lasciato dubbi: nonostante l’affetto per Castle in the Sky e Kiki’s Delivery Service, il titolo più amato è Spirited Away – La Città Incantata. Su un totale di 5.849 partecipanti, oltre 2.475 hanno votato per il film del 2001, confermando il suo status di capolavoro assoluto.

Non sorprende, considerando che Spirited Away è stato il primo (e finora unico) film giapponese a vincere l’Oscar per il Miglior Film d’Animazione nel 2003 ed è attualmente classificato al 31° posto tra i migliori film di tutti i tempi su IMDb, battendo persino pellicole come The Pianist.

A dimostrazione della sua popolarità, il distacco con il secondo classificato è stato significativo: Castle in the Sky ha ottenuto 1.671 voti, risultando comunque un amatissimo classico del catalogo Ghibli.

La Top 10 dei film più amati di Studio Ghibli

Spirited Away – La Città Incantata Castle in the Sky – Il Castello nel Cielo Kiki’s Delivery Service – Kiki Consegne a Domicilio Princess Mononoke My Neighbor Totoro – Il Mio Vicino Totoro Nausicaa della Valle del Vento Howl’s Moving Castle – Il Castello Errante di Howl Porco Rosso Whisper of the Heart – I Sospiri del Mio Cuore The Cat Returns – La Ricompensa del Gatto

Curiosamente, le opere più cupe di Ghibli, come il devastante Grave of the Fireflies e il recente The Boy and the Heron, non sono nemmeno entrate in classifica. I fan sembrano prediligere le storie più leggere e avventurose.

Dopo il lancio di The Boy and the Heron nel 2023, molti pensavano che Hayao Miyazaki fosse finalmente pronto al ritiro. Il film era stato pubblicizzato come la sua ultima opera, ma il leggendario regista ha sorpreso tutti annunciando di essere già al lavoro su un altro progetto.

Suo figlio, Goro Miyazaki, ha rivelato qualche dettaglio in più sul nuovo film, definendolo un “film d’avventura e d’azione” che richiama alla mente le opere classiche dello studio. Questo suggerisce che il prossimo lungometraggio di Hayao Miyazaki potrebbe essere un ritorno alle origini, rievocando l’atmosfera dei grandi capolavori Ghibli.

Non è stata ancora annunciata una data di uscita ufficiale, ma i fan di Spirited Away e degli altri classici dello studio possono aspettarsi un altro viaggio mozzafiato targato Miyazaki.

Fonte Comic Book