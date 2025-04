Spy x Family e il gioco crudele dei misteri sospesi

Dopo quasi cento capitoli e sei anni di pubblicazione, Spy x Family sembrava finalmente pronto a spalancare le porte ai suoi segreti più oscuri e invece, come in una raffinata partita a scacchi, il manga ha preferito sedurre i lettori con promesse di rivelazioni solo per lasciarli ancora una volta sospesi nel vuoto.

Negli ultimi mesi la serie ha lanciato due bombette narrative capaci di far saltare dalla sedia anche i fan più pazienti: la possibilità che Donovan Desmond non sia chi sembra – forse addirittura un alieno telepatico – e la fugace apparizione della madre di Anya in un sogno. Due misteri attesi da ani, accennati, sfiorati e poi rapidamente messi da parte, lasciando gli appassionati con una frustrazione ben definita.

Misteri svelati a metà

Tra i capitoli 109 e 111, la serie ha disseminato indizi che avrebbero potuto cambiare radicalmente la percezione del suo mondo narrativo. Prima Melinda Desmond insinua il sospetto con al centro suo marito sostituito da un’entità capaci di leggere la mente e poi in un semplice sogno infantile, Anya lascia intravedere un frammento di una figura materna – un’ombra del suo passato tormentato.

Due spunti enormi, due potenziali terremoti narrativi eppure, da allora, il tutto è rimasto sospeso.

Cosa aspettarsi dai prossimi archi narrativi?

Il manga ci ha abituati a un metodo preciso: accennare, suggerire e poi, esplorare in profondità. Forse è anche probabile che i fili narrativi su Donovan e sulla madre di Anya torneranno al centro della scena in un prossimo arco narrativo e forse con un ritmo ancora letto, con la premessa di una conclusione impressionante.

I fan intanto, si dividono tra chi apprezza la calma con cui Endo costruisca la sua storia e chi invece invoca a gran voce una progressione più rapida. Voi, da che parte state? Vi sta piacendo questa svolta narrativa?