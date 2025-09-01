Spy x Family: annunciata la data di uscita della terza stagione

La serie televisiva di Spy x Family è finalmente pronta a fare il suo ritorno sul piccolo schermo con la terza stagione ed è finalmente arrivato l’annuncio della data di uscita. Da quando la serie shonen di Tatsuya Endo ha debuttato, ha subito riscosso un importante successo da parte dei lettori, amplificato in seguito alla prima stagione della serie anime. Attualmente Spy x Family conta due stagioni e un lungometraggio e ora tutti i fan avranno finalmente modo di guardare la terza stagione in arrivo questo autunno.

Dunque la terza stagione di Spy x Family Season rientra nel programma autunnale di quest’anno degli anime e farà il suo debutto il 4 ottobre. Il doppiaggio e lo staff che lavora al ritorno di Spy x Family è pressoché lo stesso delle due precedenti stagioni, ma presenta qualche cambiamento. Infatti Yukiko Imai prenderà il posto di Kazuhiro Furuhashi e Takahiro Harada nel ruolo di regista della terza stagione per Wit Studio e Cloverworks.

Kazuaki Shimada, che tornerà a occuparsi dei disegni dei personaggi, ha persino illustrato il nuovo poster visibile in fondo. La terza stagione della serie shonen continuerà ad adattare gli eventi del manga di Tatsuya Endo e riprenderà da dove si è conclusa la seconda stagione. Tutti i fan che seguono il manga, sperano di vedere sul piccolo schermo uno degli archi più importanti della serie. Ci sono molti dettagli nel nuovo poster che accompagna l’annuncio della data del ritorno di Spy x Family, tra cui lo scuolabus che anticipa alcuni dettagli. Infatti è focalizzato su Anya e sul resto della sua classe.

Una delle grandi novità che i fan attendono con trepidazione, è poter finalmente scoprire nel dettaglio la misteriosa storia di origine di Loid Forger, come anticipato precedentemente. Dunque non ci sono dubbi sul fatto che i nuovi episodi in arrivo saranno estremamente commoventi e toccanti.