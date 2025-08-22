Spy x Family: Tatsuya Endo condivide il suo stato di salute con i fan

Spy x Family è considerato ampiamente una delle serie shonen più seguite e di punta di Shueisha. Infatti, attualmente, i capitoli più recenti del manga scritto e disegnato da Tatsuya Endo si stanno principalmente concentrando su Donovan Desmond e su quelli che sono i suoi segreti. Negli ultimi tempi, però, Endo non ha tenuto nascosto i suoi problemi di salute causati dall’elevata intensità del lavoro, nonostante Spy x Family sia pubblicato bisettimanalmente.

Spy x Family viene pubblicato a domeniche alterne e se si verificano alcuni ritardi, Endo cerca di intrattenere i lettori con brevi contenuti extra. Ma quali sono le attuali condizioni di salute del mangaka?

Sul suo account ufficiale di X, Endo ha preparato la pubblicazione del prossimo capitolo con un’illustrazione di Loid Forger e Franky Franklin, entrambi visibilmente sommersi di lavoro ed esausti. In questo modo Endo ha voluto aggiornare i fan sul suo stato di salute e anche di lavoro, molto comune tra i mangaka. La buffa e divertente illustrazione nasconde un messaggio in realtà molto delicato, visto che rappresenta la difficile situazione del mangaka, che ha lavorato senza sosta negli ultimi mesi.

Per quanto riguarda gli sviluppi del manga, attualmente Spy x Family è tornato a concentrarsi sulla vera identità di Donovan Desmond. Loid, il protagonista, aveva in programma un appuntamento con la moglie di Donovan, Melinda. Tuttavia quest’ultima non si è più presentata, mandando in fumo concrete possibilità per Loid di ottenere preziose informazioni o indizi per scoprire le vere motivazioni del villain.

Tuttavia, se da un lato Loid progetta di indagare sulle attività passate di Donovan, Yor e Melinda trascorrono una giornata emozionante insieme giocando a bowling e partecipano ad attività legate a fenomeni soprannaturali. Si aprono a vicenda parlando addirittura delle loro travagliate vite coniugali e prima di separarsi, Melinda chiede a Yor di consegnare il suo diario a Loid, contenente un indizio importante sull’identità di Donovan.