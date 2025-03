Solo Leveling: svelato il trailer del nuovo arco della seconda stagione

La seconda stagione di Solo Leveling è senza dubbio l’anime più popolare dell’inverno 2025 e prosegue le avventure di Jinwoo dopo essere diventato un Negromante. La seconda stagione ricopre diversi archi del manhwa. La stagione ha adattato il manhwa fino all’arco Ritorno al Castello dei Demoni, dove Jinwoo acquisisce l’ingrediente finale necessario per creare l’Acqua Sacra della Vita. Nell’ultimo straziante episodio, guarisce finalmente sua madre, raggiungendo il suo obiettivo più importante. Di solito è impossibile per qualcuno svegliarsi dal Sonno Eterno, ma il Sistema lo ha reso possibile in questo caso speciale.

Il nono episodio della seconda Stagione imposta anche l’arco dell’Isola di Jeju mentre i Cacciatori di Grado S dal Giappone si riuniscono per collaborare con la Corea. A causa della rapida evoluzione dei mostri nell’Isola di Jeju, anche il Giappone, un paese vicino, sta affrontando una minaccia. Un mostro formica evoluto con le ali riesce a provocare gravi danni a una piccola città. Tuttavia, mentre l’anime ha tecnicamente iniziato l’arco di Jeju Island, la vera azione inizierà nell’episodio 10 della seconda stagione di Solo Leveling, la cui uscita è prevista per l’8 marzo.

In un trailer di due minuti, condiviso dall’insider animetv_jp sulla sua pagina X e visibile cliccando qui, vediamo uno scorcio delle difficoltà di Jinwoo finora, con la seconda stagione che alza la posta in gioco dopo la sua rapida ascesa verso la fine della prima stagione di Solo Leveling. Come cacciatore di grado E, ha incontrato situazioni di pre-morte diverse volte ma non si è mai arreso. Il Double Dungeon cambia completamente la sua vita mentre acquisisce il potere del misterioso Sistema. Il trailer mostra i suoi progressi dopo ogni combattimento, evidenziando anche come si fosse concentrato sul salire di livello solo per sua madre. Dopo essere diventato più forte, Jinwoo si è reso conto che il Sistema poteva rendere possibile l’impossibile.

Jinwoo dice che tutto ciò che ha fatto finora l’han fatti per lei, implorandole di resistere finché non trova un modo per salvarla. Dopo il suo risveglio, la storia chiude un capitolo della sua vita, ma il mondo continua ad affrontare problemi. Choi Jongin, capogilda della Gilda dei cacciatori, ricorda i momenti orribili del terzo raid sull’isola di Jeju, che è ancora considerata la più grande tragedia della Corea.

I cacciatori dalla Corea e dal Giappone si riuniscono per questa pericolosa missione. Mentre la maggior parte del trailer è una compilation di quello mostrato nell’anime, gli ultimi secondi mostrano Jongin e gli altri cacciatori che arrivano sull’isola. Un potente mostro è appena emerso e si rivelerà il più grande ostacolo nel raid.

Fonte – Comicbook