Solo Leveling svela il trailer del finale della seconda stagione

Solo Leveling si sta preparando per il finale della seconda stagione dopo aver concluso il penultimo con un incredibile climax dell’arco del Jeju Raid. Mentre i fan aspettano con il fiato sospeso l’episodio finale in arrivo la prossima settimana, la serie ha esaltato il finale con un nuovo trailer epico. La sconfitta del Re delle formiche nell’episodio 12 della seconda stagione ha segnato un’altra pietra miliare nel viaggio di Jinwoo e il nuovo video promozionale di Solo Leveling ricorda ai fan quanta strada ha fatto il protagonista per arrivare dove si trova ora. Di seguito è possibile guardare il trailer del finale della seconda stagione:

Dopo l’uscita dell’episodio 12, Aniplex ha condiviso un nuovo video promozionale per il finale della seconda stagione di Solo Leveling. Il promo di un minuto presenta una delle colonne sonore chiave della seconda stagione “To the Top” di Hiroyuki Sawano e clip dei vari combattimenti di Jinwoo visti finora. Dal Double Dungeon nella prima stagione come cacciatore di grado E all’ultima battaglia contro il Re delle Formiche nell’ultimo episodio della seconda stagione come grado S, il video cattura l’intero grandioso viaggio di Jinwoo nel modo più epico.

Con l’episodio 12 della seconda stagione, Jinwoo è effettivamente arrivato in cima, con la sua ultima vittoria che funge da momento alto non solo della seconda stagione, ma anche dell’arco narrativo del personaggio di Jinwoo, come implica l’ultimo promo della serie. Gran parte del video funge quasi da promemoria nostalgico in quanto riparte delle origini di Jinwoo, iniziando dalla sua “morte” nel Double Dungeon, passando per la sua prima sanguinosa battaglia contro Kasaka, così come il mostro Spider Boss. E naturalmente mostra anche il grande combattimento contro Igris. Il video passa poi a clip più familiari e recenti della seconda stagione, in particolare ai combattimenti di Jinwoo contro gli Elfi del Ghiaccio, i demoni nel Castello dei Demoni, Kargalgan e gli orchi, Baran e, infine, il Re delle Formiche.

La battaglia contro il Re delle Formiche a Jeju non solo segna la prima vittoria di Jinwoo come cacciatore di rango S, ma lo distingue anche come uno dei cacciatori di questo livello più forti di tutta la Corea e il Giappone. La serie rende più che chiaro che nessuno dei cacciatori di rango S presenti a Jeju sarebbe stato in grado di sconfiggere il Re delle Formiche, nemmeno Goto Ryuji, che era il cacciatore di rango S più forte del Giappone.

Fonte – Comicbook