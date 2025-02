Solo Leveling: la seconda stagione svela la vittoria più grande di Jinwoo

Jinwoo Sung ha mostrato una crescita impressionante nella seconda stagione di Solo Leveling, in quanto è diventato sempre più forte dopo ogni battaglia a cui ha preso parte. La sua lotta nella Torre dell’Inferno è una delle sfide più pericolose della sua vita. Ma le anticipazioni dell’episodio 21 della serie anime, lasciano intendere che un capitolo importante della vita di Sung sta per concludersi.

Nell’ultimo episodio della seconda stagione di Solo Leveling, Jinwoo è riuscito a sconfiggere l’avversario più forte che abbia mai incontrato finora. Il Re Demone Baran era una forza da non sottovalutare non solo grazie alla sua forza fisica e alla sua velocità, ma anche grazie alla padronanza dei draghi, alla sua capacità di scatenare attacchi fulminei e alla sua pura brutalità sul campo di battaglia. Nonostante gli attuali poteri di negromanzia di Sung, il demone è riuscito ad abbattere decine di soldati ombra e a prosciugare il mana di Jinwoo in modo feroce. In una dimostrazione appariscente, il protagonista sconfigge il monarca della Torre dell’Inferno e apparentemente trova ciò che stava cercando.

Uno degli obiettivi principali di Jinwoo Sung era reclamare un elisir che avrebbe salvato la vita di sua madre. Poiché l’unico modo per ottenere detto oggetto curativo è sconfiggere la Torre dell’Inferno, sembra che il negromante ci sia davvero riuscito. Con l’elisir in mano, Jinwoo deve solo correre da sua madre, come conferma la descrizione ufficiale dell’episodio 21. Di seguito si può leggere la sinossi:

“Dopo aver completato il raid sulla Torre dell’Inferno e dirigendosi verso la stanza d’ospedale di sua madre con la “Sacra Acqua della Vita” in mano, Sung ottiene finalmente la sua vera ricompensa. Nel frattempo, a Sung viene chiesto con entusiasmo di partecipare a un raid mirato a reclamare l’Isola di Jeju. Era un’opportunità irripetibile per migliorare, ma le immagini di sua madre e sua sorella gli balenarono nella mente“.

Mentre Jinwoo potrebbe aver finalmente messo le mani sull’elisir che salverà la vita di sua madre, la seconda stagione di Solo Leveling ha ancora in serbo delle grandi sorprese. Come si è visto sullo sfondo, i migliori cacciatori del mondo stanno pianificando un assalto all’isola di Jeju. Questo luogo è attualmente invaso da potenti formiche che si sono dimostrate piuttosto letali sin dalla prima stagione dell’anime. Anche con le abilità potenziate di Jinwoo, i cacciatori di rango S hanno dimostrato di avere difficoltà su questa isola maledetta.

Fonte – Comicbook