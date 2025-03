Solo Leveling supera One Piece come anime più popolare su Crunchyroll

La seconda stagione della serie anime di Solo Leveling ha debuttato durante l’inverno del 2025 e ha presentato il suo attesissimo arco dell’isola di Jeju. Ora mancano solo due episodi alla conclusione. Non sarebbe esagerato dire che la seconda stagione dell’anime lo ha portato a conquistare vette ancora più alte, grazie alla storia che diventa più intensa. Mentre la prima stagione si conclude con Jinwoo che diventa un Negromante, la seconda stagione si concentra maggiormente sulla sua crescita come Cacciatore. Diventato ufficialmente un Cacciatore di Grado S, Jinwoo realizza il suo obiettivo di conquistare il Castello dei Demoni e curare sua madre.

Dopo questo, l’anime avvia l’arco dell’isola di Jeju, rendendolo l’arco finale della stagione. I Cacciatori viaggiano fino all’isola, il posto più pericoloso del paese, nella speranza di sconfiggere finalmente i mostri. La fuga dal dungeon ha causato molte tragedie, ma è finalmente giunto il momento di reclamare l’isola e porre fine al terrore. La seconda stagione è nella sua fase finale, ma continua a crescere in popolarità superando persino i record di One Piece e Demon Slayer.

Come riportato in un recente post di tendenza su Reddit, Solo Leveling ha attualmente più di 594,6k valutazioni su Crunchyroll, che è leggermente superiore alle 594,4k valutazioni di One Piece. I fan elogiano A-1 Pictures per aver realizzato un adattamento incredibile che rende giustizia al manhwa. Rispetto a questo, i precedenti anime basati sul manhwa, come Tower of God e God of High School, differiscono molto dall’originale poiché la maggior parte delle scene è compressa.

Prima di questo, Demon Slayer si era classificato al secondo posto e Jujutsu Kaisen al terzo, ma questo adattamento manhwa ha superato tutti questi successi shonen. Solo Leveling è stato elogiato per il suo adattamento da A-1 Pictures. La qualità dell’animazione, la colonna sonora originale, i design dei personaggi e la coreografia dei combattimenti hanno tutti un ruolo importante per il successo della serie.

Solo Leveling aveva già un’ampia fanbase prima che l’adattamento anime debuttasse a gennaio 2024. Inutile dire che i fan erano più che soddisfatti dell’adattamento, rendendolo uno degli anime più popolari dell’anno. Nel frattempo, One Piece, Demon Slayer e Jujutsu Kaisen sono stati detronizzati anche perché nessuno di loro è attualmente in onda. L’anime di One Piece si è preso una pausa di sei mesi a ottobre 2024 e il suo ritorno è previsto per il 6 aprile 2024. Mentre Demon Slayer pubblicherà il primo film della trilogia quest’anno, la data di uscita della terza stagione di Jujutsu Kaisen è ancora sconosciuta.

Fonte – Comicbook