Solo Leveling: Sung Jinah diventa una hunter nella nuova side story di ARISE

Una nuova storia parallela ha fatto il suo debutto in Solo Leveling: ARISE, il gioco mobile ispirato al celebre manhwa di Chugong. Questa volta i riflettori si spostano su Sung Jinah, sorella del protagonista Sung Jin-Woo, che in un universo alternativo si risveglia come hunter. Il contenuto fa parte della serie “Hunter: Origin”, pensata per raccontare storie originali di personaggi secondari.

Una realtà alternativa per Jinah

Nel racconto, Jinah si trova catapultata in una realtà alternativa, ma con una differenza cruciale: così come il fratello, anche lei si risveglia come hunter. Questo scenario alternativo permette di esplorare il suo carattere in modo più profondo, mostrando le sue reazioni davanti ai pericoli dei dungeon e al nuovo ruolo che deve assumere. Non è più solo una studentessa protetta da Jin-Woo, ma una figura centrale con un destino tutto suo.

Un percorso tra sfide e responsabilità

Questa versione della storia dà spazio a emozioni diverse, legate alla responsabilità e al peso del potere. Jinah si trova costretta ad affrontare mostri, decisioni difficili e la pressione di dover proteggere chi ha sempre contato su di lei. Il tutto con uno stile narrativo fedele allo spirito dell’opera, ma con una sensibilità nuova e più intima.

Solo Leveling: ARISE espande il suo mondo

“ARISE” si conferma non solo un gioco d’azione, ma anche un mezzo narrativo capace di offrire nuove prospettive sull’universo di Solo Leveling. Le storie di “Hunter: Origin” sono create appositamente per i fan che vogliono scoprire lati inediti di personaggi conosciuti, o addirittura mai approfonditi nel racconto principale.

Un contenuto esclusivo per i fan

La mini-storia su Sung Jinah è già disponibile all’interno del gioco, inoltre è possibile leggere il primo capitolo sul forum ufficiale Netmarble. Anche se non fa parte del manhwa ufficiale, questo tipo di contenuti rappresenta un’occasione per espandere l’universo narrativo e affezionarsi ancora di più a chi, finora, era rimasto in secondo piano.

Link del capitolo: https://forum.netmarble.com/slv_en/view/46/92919