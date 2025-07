Solo Leveling: il produttore punta in alto per la Stagione 3

Solo Leveling ha conquistato milioni di fan nel mondo, ma in Giappone il suo percorso è ancora in fase di crescita. Il produttore Atsushi Kaneko ha raccontato di avere grandi aspettative per il futuro dell’anime. Il suo obiettivo? Trasformarlo in qualcosa che possa competere, anche in patria, con le opere leggendarie dell’animazione giapponese.

In Giappone il cammino è appena cominciato

Secondo Kaneko, la serie ha avuto un impatto incredibile all’estero, ma nel mercato giapponese c’è ancora molto da fare. In patria, titoli come Dragon Ball, One Piece e Naruto sono ormai parte dell’immaginario collettivo. Hanno segnato generazioni. Per ora, Solo Leveling non è ancora a quel livello, ma il team ci sta lavorando con grande determinazione, puntando tutto su ciò che arriverà con la nuova stagione.

Il ruolo dello streaming nel successo globale

Una parte importante del successo globale di Solo Leveling va attribuita anche allo streaming. Piattaforme come Crunchyroll hanno permesso alla serie di raggiungere in tempo reale fan di ogni parte del mondo, creando un entusiasmo condiviso tra spettatori di culture diverse. Questo tipo di distribuzione immediata ha fatto sì che se ne parlasse ovunque fin dai primi episodi, contribuendo a costruire un fenomeno mediatico.

Anche in Giappone, dove l’interesse iniziale era più cauto, il passaparola internazionale ha acceso la curiosità, portando sempre più persone a scoprire l’anime.

La Stagione 3 sarà un punto di svolta

Il terzo capitolo dell’anime rappresenterà una tappa cruciale. Non si tratterà solo di far avanzare la storia, ma di sorprendere davvero gli spettatori. L’idea è quella di alzare la qualità della narrazione, delle animazioni e del ritmo, così da creare episodi in grado di lasciare il segno. Kaneko vede in questa nuova fase una grande opportunità per arrivare anche al pubblico giapponese in modo più diretto e profondo.

Il potenziale di una serie che parla a tutti

Nato come webtoon sudcoreano, Solo Leveling ha saputo adattarsi e trovare il suo spazio anche come anime. Per Kaneko, la sua forza sta proprio nell’unire stili, culture e linguaggi diversi. È un prodotto moderno, pensato per un pubblico globale, ma capace anche di raccontare temi vicini a ogni spettatore. Se la crescita continuerà così, potrebbe davvero diventare uno dei nuovi simboli dell’animazione contemporanea.