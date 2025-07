Solo Leveling: il live-action è realtà, Netflix lo porterà in streaming

Netflix ha appena confermato l’arrivo del live-action di Solo Leveling, tratto dalla web novel nata nel 2016 e diventata un successo mondiale. Con oltre 14 miliardi di visualizzazioni e un anime premiato in più occasioni, la storia di Sung Jin-woo si prepara a raggiungere un nuovo pubblico anche in formato drama.

Un protagonista che parte dal basso, pronto a ribaltare tutto

Il cuore della storia è proprio Jin-woo, considerato da tutti il più debole tra i cacciatori. In un mondo dove combattere è questione di sopravvivenza, lui sembra spacciato. Ma tutto cambia quando, dopo una missione fallita, ottiene un potere raro: la possibilità di diventare ogni giorno più forte, senza alcun limite.

Due registi per un progetto ambizioso

A occuparsi della regia ci saranno Lee Hae-jun, noto per Castaway on the Moon, e Kim Byung-seo, che ha già diretto Cold Eyes. Una coppia che promette una visione cinematografica intensa e curata. Insieme, promettono una trasposizione intensa, che punti su emozione, azione e impatto visivo. A interpretare Jin-woo sarà Byeon Woo-seok, attore apprezzato per la sua versatilità e presenza scenica, chiamato a vestire i panni di un eroe solitario, oscuro e in continua evoluzione.

Solo Leveling continua la sua corsa al successo

Dopo il debutto dell’anime all’inizio del 2024, premiato in Giappone e apprezzato in tutto il mondo, il franchise non accenna a fermarsi. L’arrivo di una serie live-action rappresenta una nuova tappa per una storia che ha già conquistato milioni di lettori e spettatori.

Un titolo simbolo della nuova ondata fantasy coreana

Solo Leveling si è imposto come uno dei titoli simbolo della crescita dell’entertainment coreano a livello globale. Dal webtoon alla novel, fino all’anime e ora al live-action, la serie ha mostrato come le storie fantasy locali possano parlare a un pubblico internazionale. Un percorso che riflette il successo di tanti altri prodotti coreani arrivati su Netflix negli ultimi anni.

Grande attesa, ma nessuna data ufficiale

Per ora Netflix non ha comunicato quando la serie sarà disponibile, né ha svelato altri dettagli sulla produzione. Nonostante questo, l’annuncio ha già acceso l’entusiasmo degli appassionati, impazienti di scoprire se il live-action sarà all’altezza delle aspettative.