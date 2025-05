Solo Leveling, sulla stagione 3 – “Dobbiamo trovare il momento giusto per iniziarla”

I fan di Solo Leveling continuano a domandarsi quando arriverà la terza stagione e finalmente cominciando ad arrivare i primi indizi. A parlare della questione è direttamente Rahul Purini, Presidente di Crunchyroll. In una recente intervista infatti, Purini ha espresso entusiasmo per il successo della serie, ammettendo l’importanza di Solo Leveling nelle prossime strategie commerciali della piattaforma. Nonostante questo non abbiamo ancora una data d’uscita ufficiale.

“Gli anime sono all’ordine del giorno e gli addetti ai lavori stanno lavorando a molti progetti al momento, quindi dobbiamo decidere qual è il momento giusto per iniziare la prossima stagione”, ha dichiarato il Presidente. Dietro le quinte però, già si muove qualcosa a quanto pare.

Il produttore Sota Furuhashi ha scherzato sul fatto che servirebbe aspettare le Olimpiadi del 2028 per vedere Solo Leveling 3, a causa dell’enorme carico di lavoro richiesto: “tra la prima e la seconda stagione abbiamo realizzato per esempio 220.000 frame. Se fosse per me, direi di aspettare fino alle prossime Olimpiadi”, ha detto. Esagerato? Probabilmente, ma il messaggio è chiaro: la produzione punta alla qualità non alla velocità d’uscita.

Dunque, nonostante l’assenza di un annuncio ufficiale, le discussioni interne sono al momento in movimento. I produttori parlano della possibilità di prendersi una pausa lunga, magari inserendo un film o uno special tra la seconda e la terza stagione, come sta per accadere con Jujutsu Kaisen e il film riassuntivo dedicato all’arco narrativo del passato di Gojo.

In definitiva, Solo Leveling 3 non è ancora realtà ma tutto fa pensare che ci arriveremo di certo senza dubbio. Magari non sarà una cosa celere ma il viaggio non è ancora finito, serve solamente un poco di tempo per la realizzazione e il grandissimo supporto dei fan che di certo non può mai mancare.