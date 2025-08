Solo Leveling: Ragnarok – il manhwa tornerà con una seconda stagione

Ottime notizie per i fan di Solo Leveling: Ragnarok, il manhwa spin-off della celebre serie scritta da Daul, in pausa da aprile 2025, sta ufficialmente per tornare con una seconda stagione. L’annuncio è arrivato in queste ore, confermando che il sequel dedicato al figlio di Jinwoo continuerà la sua corsa, dopo il successo dei primi capitoli.

Il ritorno di Jinwoo… o quasi

Solo Leveling: Ragnarok ha riscosso grande interesse sin dal suo debutto, grazie all’eredità lasciata dal protagonista originale. Al centro di questa nuova avventura troviamo Sung Suho, il figlio del celebre cacciatore Sung Jinwoo. La storia si concentra sul suo percorso, tra il peso del cognome e il desiderio di costruire un’identità propria. Il ritorno della serie promette quindi di approfondire ulteriormente il suo sviluppo e il mondo narrativo post-Solo Leveling.

Un successo costruito capitolo dopo capitolo

La prima stagione di Ragnarok si era conclusa lasciando diverse domande in sospeso, alimentando teorie tra i lettori. Lo stile visivo dinamico e il ritmo avvincente hanno permesso alla serie di guadagnare una solida fanbase, pur trattandosi di uno spin-off. Il fatto che venga confermata una seconda stagione dimostra l’interesse costante del pubblico e la volontà dell’autore di portare avanti l’universo narrativo creato da Chugong.

Cosa aspettarsi dalla nuova stagione

Al momento non sono stati rivelati troppi dettagli sulla trama dei nuovi capitoli, ma ci si aspetta che Ragnarok riprenda esattamente da dove si era interrotto. Con nuove minacce in arrivo e misteri da svelare, il viaggio di Sung Suho è tutt’altro che finito. Resta da vedere se riuscirà a trovare il proprio posto in un mondo ancora segnato dalle ombre lasciate dal padre.

Quando uscirà?

La data di pubblicazione esatta della seconda stagione non è ancora stata resa nota, ma l’annuncio ufficiale lascia intendere che l’attesa potrebbe non essere lunga. I fan possono intanto rileggere la prima parte o recuperarla online, in attesa di immergersi di nuovo nel mondo di Ragnarok.