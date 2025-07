Solo Leveling: Ragnarok si conclude con il capitolo 375

Dopo aver svelato per la prima volta l’aspetto di Rocks D. Xebec, il capitolo 1155 di One Piece si addentra più a fondo in questo enigmatico personaggio, svelando numerosi dettagli su di lui e sulle sue ambizioni. Inoltre, il capitolo fa luce sulla leggendaria formazione dei Pirati di Rocks che vedeva figure come Barabianca, Kaido, […]